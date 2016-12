Trump haluaa hävittäjätarjouksen Boeingilta – Suomeen ehdolla olevan koneen kulut liian korkeat

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump haluaa lentokonevalmistaja Boeingilta tarjouksen F-18-hävittäjästä. Trump kertoi suosikkimediassaan Twitterissä, että hän haluaa tarjouksen, koska Lockheed Martinin F-35-häivehävittäjän kulut ovat kohonneet liiaksi.

Trump kehui kampanjassaan, että hänen kaudellaan sekä sotilaallisista että muista ostoista säästetään miljardeja dollareita.

Lockheed-Martinin on tarkoitus toimittaa vajaat 2 500 hävittäjää, joiden kokonaishinta on ainakin 379 miljardia dollaria. Kun mukaan lasketaan huolto- korjaus- ja ylläpitokulut vuoteen 2070 ulottuvan hävittäjien elinkaaren aikana, rahaa kuluu yhteensä 1,5 biljoonaa dollaria. Yksi biljoona on tuhat miljardia.

Lockheed Martinin F-35 on yksi vaihtoehdoista Suomen Hornet-hävittäjien seuraajaksi.