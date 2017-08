Trump ei sulje pois sotilaallisia toimia Venezuelassa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei poissulje sotilaallisia toimia Venezuelassa. Asiaa toimittajille New Jerseyssä kommentoinut Trump sanoi, että Yhdysvalloilla on monia vaihtoehtoja Venezuelan suhteen. Yksi näistä vaihtoehdoista on presidentin mukaan sotilaalliset toimet.

Venezuelassa useita kuukausia jatkuneissa levottomuuksissa on kuollut yli sata ihmistä ja lukuisia on loukkaantunut.

Viime viikolla maassa aloitti toimintansa 545-jäseninen edustajisto, jonka on määrä muuttaa maan perustuslakia. Opposition mielestä presidentti Nicolas Maduro pyrkii perustuslakia muokkaamalla vankistamaan omaa asemaansa.