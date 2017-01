Trump CIA:lle: Tuen teitä tuhatprosenttisesti

Kyllä kaikkien maiden isot ja pienet pitäisi ajaa rauhaa maailmaan. Se että trumppi puhuu vain me ja me edellä Amerikka on täysin mahdottomuus tässä maailmassa. On otettava huomioon myös kehitysmaat ja monet muutkin maat, vain näin voidaan rakentaa rauhaa tähän palloon.