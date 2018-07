Trump CBS-kanavalla: EU, Venäjä ja Kiina ovat Yhdysvaltain vastustajia

No näinhän se on. Hyvä että kerrankin on joku joka sanoo kuten asiat ovat. Olenkin ihmetellyt miten Yhdysvallat on sietänyt vuosikymmenet EU:n ylläpitämiä tulleja ja muita esteitä. Samaan aikaan Yhdysvallat ei ole tullannut esimerkiksi EU:sta tulevia autoja kuin 2,5%. EU tullaa Yhdysvaltoja autojen osalta 10%. Eihän tuossa ole mitään järkeä ja pisteet Trumpille ja nyt se EU:n harjoittama riisto loppuu.