Trump asetti teräs- ja alumiinitullit – tullien tarkoitus toimia keppinä neuvotteluissa kumppanimaiden kanssa

Aivan mahtavaa! Minä rakastan presidentti Trumpia. Vaikka en ole häntä äänestänyt, niin hän on silti minun presidentti. Osa ei asioiden tilaa vielä kaikista kulmista näe, mutta vuosien saatossa homma valkenee. Trump tuhoaa globalismin ja se tarkoittaa maailman laajuisen elitistien ringin romahtamista. Eliitti on rakentanut kuvoitaan vuosikymmenet ja siinä missä kansat köyhtyy, niin tuo hyvin pieni porukka kerää jopa triljoonien voitot. Trumpin tullit ovat vain yksi pieni osa globalistien nujertamisessa, mutta osaltaan jälleen heikentää eliittiä. Me vapautta ja ihmisyyttä rakastavat maailman kansalaiset olemme onnesta mutkalla kun 1000 vuotinen rauhan ja rehellisyyden aikakausi on alkamaisillaan. Globalismin kaatumista on ihana katsella.