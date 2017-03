Trump antoi potkut korruptiotutkinnoista tunnetulle liittovaltion syyttäjälle

Yhdysvaltojen tunnetuimpiin liittovaltion syyttäjiin kuuluva Preet Bharara sanoo saaneensa potkut. Bharara tviittasi, että hän oli kieltäytynyt irtisanoutumasta, minkä jälkeen hänet oli erotettu.

Yhdysvaltojen oikeusministeriö vaati perjantaina kaikkia edellisen presidentin Barack Obaman nimittämiä liittovaltion syyttäjiä irtisanoutumaan. Heitä on 46.

Yhdysvalloissa presidenttien on tapana nimittää omia valintojaan edellisen presidentin nimitysten tilalle. Tällä kertaa kummastusta herätti kuitenkin se, että Trump halusi laittaa kaikki syyttäjät vaihtoon kerralla.

Monet yllättyivät myös siitä, että Bharara oli vaihtoon menevien syyttäjien joukossa. Marraskuussa Bharara sanoi, että presidentti Donald Trump oli pyytänyt häntä jatkamaan virassaan.

Verkkolehti Huffington Postin mukaan korruptiojutuista tunnetuksi tulleen Bhararan potkut herättävätkin kysymyksiä siitä, yrittääkö Trump näin suojella itseään. Trumpin yritysimperiumin ja presidentinvaalikampanjan päämaja Trump Tower sijaitsee Bhararan toimialueella New Yorkissa.

Bharara on myös muun muassa tutkinut Trumpille suopean Fox-uutiskanavan toimintaa kanavan työntekijöiden ahdistelukohussa.

Senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer on arvostellut Trumpin päätöstä pistää kaikki syyttäjät vaihtoon kerralla.

- Presidentti on pyytänyt kaikkia liittovaltion syyttäjiä irtisanoutumaan ennen kuin heidän seuraajiaan on vahvistettu tai edes ehdokkaita on esitetty. Presidentti häiritsee näin käynnissä olevia oikeusjuttuja ja tutkintoja sekä vaikeuttaa oikeudenkäyttöä, Schumer kirjoitti Facebookissa perjantaina.

