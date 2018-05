Trump aikoo panna Iranin öljyteollisuuden polvilleen

Eurooppalaiset suuryritykset joutumassa sijaiskärsijöiksi, kun Yhdysvallat hautaa ydinsopimuksen ja ottaa talouspakotteet uudelleen käyttöön.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aikoo panna Iranin polvilleen ensi vaiheessa talouden keinoin. Tähtäimessä on erityisesti Iranin öljyteollisuus, joka nousi uudelleen kukoistukseen ydinsopimuksen solmimisen jälkeen.

Heinäkuun 2015 ydinsopimus velvoitti Yhdysvallat poistamaan suurimman osan Iranille asetetuista talouspakotteista.

Mutta koska Yhdysvaltain kongressissa ei luotettu sataprosenttisesti Iranin rehellisyyteen, Yhdysvaltain presidentti velvoitettiin perustelemaan määräajoin kongressille, että pakotteiden hyllytys oli Yhdysvaltain kansallisten etujen mukaista.

Trump on kaiken aikaa julistanut, että hänen edeltäjänsä Barack Obaman solmima sopimus "kaikkein aikojen huonoin". Siitä syystä hän on jatkanut ydinsopimuksen voimassaoloa kolmen kuukauden välein hyvin vastentahtoisesti.

Heinäkuussa lopullinen niitti

Trumpin tiistai-illan päätös murskata ydinsopimus on ensimmäinen vaihe ruuvin kiristämisessä. Nyt Trump palautti sanktiot, jotka asetettiin Iranin öljyteollisuudelle vuonna 2011.

Seuraava aikaraja tulee vastaan heinäkuun puolivälissä, jolloin kolme muuta pakotelakia erääntyy. Jos Trump ottaa nekin käyttöön, on Iranin taloussaarto Yhdysvaltojen osalta yhtä laaja kuin se oli ennen ydinsopimuksen allekirjoitusta.

Pakotteiden painavin osa oli Iranin öljyteollisuuden kuristaminen, joten Trumpin tiistai-illan päätös voi hyvinkin olla ydinsopimuksen kuolinilmoitus, vaikka eurooppalaiset allekirjoittajamaat (Britannia, Ranska ja Saksa) haluaisivat pitää siitä kiinni.

Pakoteuhka myös eurooppalaisille

Yhdysvaltain päätös panna Iranin öljyteollisuus polvilleen vaikuttaa ratkaisevalla tavalla Iranin kanssa yhteistyötä tehneisiin eurooppalaisiin valtioihin.

Trumpin päätös mahdollistaa pakotteiden asettamisen niille valtioille, jotka tekevät öljykauppaa Iranin kanssa. Ne pankit, jotka toimittavat öljykaupan tuloja Iranin keskuspankille, savustetaan Yhdysvaltain finanssisektorilta. Kyseessä ei ole nappikauppa, vaan liikuteltavissa rahasummissa on pitkä rivi nollia.

Eurooppalaiset valtiot säästyvät Yhdysvaltain pakotteilta, jos ne pystyvät todistamaan, että niiden Iran-kaupan tulot ovat pienentyneet selvästi. Vaikka tarkastelu tehdään vasta kuuden kuukauden kuluttua, toimii Trumpin päätös välittömänä pelotteena.

Uusia kauppadiilejä tuskin on nyt luvassa Euroopasta Iranin suuntaan.

Haaveet isoista kaupoista jäihin

Vaikka ydinsopimus ei ollut aivan odotusten mukainen jättisysäys kaupankäynnille Iranin kanssa, ovat monet eurooppalaiset suuryritykset solmineet Teheranissa miljardikauppoja.

Erityisen aktiivisia ovat olleet ranskalaiset yritykset kuten öljyteollisuuden Total ja autonvalmistaja Renault. Lentokonevalmistaja Airbus on myynyt yli sata konetta Iraniin.

Amerikkalaisten firmojen paluu Iranin markkinoille sen sijaan on jäänyt lähtötelineisiin. Monet yritykset, kuten lentokonevalmistaja Boeing, ovat kyllä haaveilleet isoista kaupoista.

Mitä tilalle, jos länsifirmat pakkaavat laukkunsa?

Venäjä on rakentanut Iraniin ydinvoimaloita. Venäjällä varmasti on halu paikata lännen jättämä tyhjiö missä se vain on mahdollista.