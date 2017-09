Trooppinen Lidia-myrsky runnonut Meksikoa - ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa

Meksikossa ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa trooppisen Lidia-myrskyn runnottua Kalifornian niemimaata. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä kuoli saatuaan sähköiskun ja kaksi hukkui. Toinen hukkuneista oli lapsi.

Lidia-myrsky on aiheuttanut tuhoja Meksikon Tyynenmeren rannikolla keskiviikosta lähtien. Myrsky rantautui Kalifornian niemimaalle aikaisin perjantaina ja on sen jälkeen kulkenut hitaasti pitkin niemimaata. Yhdysvaltain hurrikaanikeskus on arvioinut, että myrsky poistuu niemimaalta myöhään lauantaina.

Tuhansia ihmisiä on hakeutunut suojiin myrskyn tieltä. Myös niemimaalla olleita turisteja on evakuoitu viranomaisten pystyttämiin suojiin.

Torstaina myrskyn mukanaan tuomat sateet aiheuttivat suuren, ainakin 10 metriä leveän ja 7 metriä syvän sortuman maan pääkaupungissa. Keskiviikkona pääkaupunkia koetelleiden rankkasateiden vuoksi jouduttiin perumaan 18 lentoa ja 40 saapuvaa konetta ohjattiin muualle.