Torontossa muistettiin joukkoyliajon uhreja - Kanadan pääministeri surijoiden joukossa

Torontossa Kanadassa on muistettu kaupungissa viikko sitten tapahtuneen joukkoyliajon uhreja. Muistotilaisuuteen otti osaa tuhansia ihmisiä, heidän joukossaan Kanadan pääministeri Justin Trudeau.

Kahdeksan naista ja kaksi miestä sai surmansa ja useita loukkaantui, kun 25-vuotias mies ajoi väkijoukkoon Pohjois-Torontossa viime maanantaina. Epäilty otettiin kiinni heti yliajon jälkeen. Häntä epäillään kymmenestä murhasta ja 13 murhan yrityksestä. Kuolleet olivat iältään 23-94-vuotiaita.

Ennen tekoaan epäilty oli julkaissut naisvihamielistä materiaalia sosiaalisessa mediassa. Tuttavat ovat kuvailleet epäiltyä vetäytyneeksi persoonaksi, joka vaikutti pelkäävän naisia.

Kynttilät ja ruusut muistuttivat uhreista

Uhrien muistotilaisuuden teemalauseena oli "rakkautta kaikkia kohtaan, ei vihaa ketään kohtaan". Yleisön edessä lavalla palaneet kymmenen kynttilää ja niiden eteen lasketut valkoiset ruusut muistuttivat kuolonuhreista.

Tilaisuuteen osallistui edustajia kaikista Toronton uskontokunnista.

- Yhteinen surumme heijastuu vierellämme seisovien tuntemattomien silmistä, me tuemme toisiamme, tilaisuuden avannut pastori Alexa Gilmore sanoi.

- Toronto on tuntenut samaa surua kuin muut ajoneuvohyökkäysten kohteeksi joutuneet kaupungit kuten Lontoo, Pariisi ja Berliini, rabbi Barud Frydman sanoi.

Uhreille kerätty liki kaksi miljoonaa dollaria

Torontolaiset ovat iskun jälkeen auttaneet uhreja muun muassa luovuttamalla verta. Verenluovutukseen syntyi iskun jälkeen ruuhka. Sanomalehti New York Timesin mukaan Toronton yliajon uhreille ja heidän perheilleen on kerätty liki kaksi miljoonaa Kanadan dollaria. Summalla aiotaan maksaa muun muassa traumaterapiaa ja hautajaiskuluja. Lisäksi torontolainen buddhalaiskeskus on kerännyt varoja yliajossa kuolleen 48-vuotiaan yksinhuoltajaäidin 7-vuotiaan pojan koulutusta ja muuta tulevaisuutta varten. Rahaa on kerätty satojatuhansia dollareita.

- Olen ylpeä siitä, että tämä kaikki on yhdistänyt meitä torontolaisia ennemmin kuin loitontanut meitä toisistamme, muistotilaisuuteen osallistunut Colleen Rooney, 60, kommentoi New York Timesille.

Samaa mieltä oli 28-vuotias Annie Lee.

- Osoittamamme yhtenäisyys kertoo jostain. Kukaan ei vetänyt hätäisiä johtopäätöksiä. Poliitikot eivät syytelleet toisiaan kuten Yhdysvalloissa. Se on merkki yhteenkuuluvuudestamme.

