Toinenkin republikaanisenaattori arvostelee Trumpia ankarasti - Jeff Flake ilmoitti 17 minuuttia kestäneessä puheessaan jättävänsä senaatin ja kritisoi presidentin toimintatapoja

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on jälleen saanut ankaraa kritiikkiä puolueensa senaattorilta. Republikaanisenaattori Jeff Flake ilmoitti tiistaina, ettei hän pyri jatkokaudelle ja samalla arvosteli presidenttiä kovin sanoin.

Senaatissa pitämässään 17 minuuttia kestäneessä puheessaan Flake muun muassa arvosteli Trumpin johtamis- ja toimintatapoja. Arizonalainen senaattori Flake, 54, on ollut senaatissa vuodesta 2013 lähtien.

- Henkilökohtaiset hyökkäykset, uhkaukset periaatteita, vapautta ja instituutioita vastaan, ilmiselvä piittaamattomuus totuudesta ja soveliaisuudesta, provokaatio mitä pienimmistä syistä... mitään näistä tyrmistyttävistä politiikkamme nykyisistä piirteistä ei pitäisi koskaan pitää normaalina, Flake muun muassa sanoi puheessaan.

Flake arvosteli Trumpia myös presidentin holtittomasta tviittailusta. Lisäksi hän kritisoi republikaanikollegoitaan, jotka ovat pysyneet hiljaa presidentin halveksiessa erilaisia käytäntöjä.

- Politiikka voi saada meidät hiljaiseksi silloin, kun meidän pitäisi puhua. Hiljaisuus voi olla sama kuin osasyyllisyys, Flake sanoi.

- Minulla on lapsia ja lapsenlapsia, joille olen vastuussa... en aio olla osasyyllinen tai hiljaa. Ilmoitan, että jätän senaatin kauteni päättyessä tammikuussa 2019, Flake sanoi.

BBC:n mukaan Trump on aiemmin kutsunut Flakea "myrkylliseksi". Trump on myös arvostellut Flakea heikoksi ja tehottomaksi.

Ylistystä republikaanikollegalta

Trumpia on julkisesti arvostellut kovin sanoin aiemmin myös republikaanisenaattori Bob Corker. Tennesseetä edustava Corker on muun muassa kuvaillut Valkoista taloa aikuisten päiväkodiksi. Corker on myös kuvaillut Trumpia täysin epärehelliseksi johtajaksi joka heikentää maata. Trump puolestaan hyökkäsi Corkeria vastaan Twitterissä ja muun muassa kritisoi senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana toimivaa Corkeria huonosta Iranin ydinsopimuksesta. Trump sanoi myös, että Corker olisi "kerjännyt" Trumpia tukemaan hänen uudelleenvalintaansa Tennesseessä.

Flaken tavoin myöskään Corker ei hae jatkokaudelle ensi vuonna.

Heti Flaken tiistaina pitämän kohahduttaneen puheen jälkeen republikaanisenaattori John McCain ylisti Flakea.

- Olen nähnyt Flaken puolustavan sitä mihin hän uskoo. Hän tietää hyvin, että siitä on poliittinen hinta maksettavana, McCain sanoi.

Flaken ja Corkerin lisäksi muun muassa McCain on yksi kriittinen republikaaniääni Trumpin politiikassa. McCain on muun muassa vastustanut republikaanien lakiesityksiä, joilla on pyritty korvaamaan niin kutsuttu terveydenhuoltojärjestelmä Obamacare. Terveydenhuoltoa korvaavia lakiesityksiä on vastustanut myös muun muassa republikaanisenaattori Susan Collins.

