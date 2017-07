Tipuitko kärryiltä Trumpin ja Venäjän yhteyksistä? – Tämän avulla pääset taas kartalle

Tuntuuko hankalalta pysyä perässä, mistä presidentti Donald Trumpin ja hänen lähipiirinsä Venäjä-yhteyksissä on oikein kysymys? Jos vastaus on myöntävä, niin ei ihme, sillä kyseessä on poikkeuksellisen sekava vyyhti mielikuvia, valheita, puolitotuuksia, tietomurtoja ja kansainvälistä politiikkaa.

Uusinta käännettä on saatu seurata viime päivinä, kun tietoja presidentin esikoispojan Donald Trump Jr:n tapaamisesta venäläisen asianajajan Natalia Veselnitskajan kanssa on tihkunut pikku hiljaa julkisuuteen.

Eilen nuorempi Trump lopulta julkaisi sähköpostikeskustelun viime vuoden kesäkuulta, jossa hänelle luvattiin Venäjän viranomaisten tarjoamaa Hillary Clintonia vahingoittavaa materiaalia. Tarjouksen mukaan tieto olisi osa Venäjän hallinnon kampanjaa hänen isänsä vaalikampanjan auttamiseksi.

- Jos se on kuvailemaasi, rakastan sitä, etenkin myöhemmin kesällä, Trump Jr vastasi tarjoukseen.



Nuoremman Trumpin tapaaminen venäläisasianajajan kanssa tapahtui vain viikkoa ennen koko Venäjä-yhteyden avaintapahtumaa eli demokraattisen puolueen palvelimelta varastettujen sähköpostien julkaisemista. Viestit julkaisi Wikileaks, mutta amerikkalaisten tiedustelupalvelujen mukaan sekä tietomurron että levittämisen takana oli Venäjä.

Myöhemmin on paljastunut myös yrityksiä murtautua muun muassa äänestysjärjestelmiin, joissa syyttävä sormi on myös osoittanut Moskovaan.

Koska venäläisten vastuulle vieritetyt tietomurrot ja niiden yritykset sekä esimerkiksi venäläisten verkkotrollien propaganda olivat pääasiassa Trumpia tukevaa, heräsi kysymys oliko joku Trumpin kampanjassa tietoinen tai jopa osallinen asiassa.

Tähän mennessä vahvin viite tähän suuntaan on juuri Donald Trump Jr:n sähköpostiviestittely, jossa hän epäröimättä tarttui luvattuun Venäjän hallinnon antamaan tietoon, jonka kerrottiin olevan osa Venäjän suunnitelmaa hänen isänsä auttamiseksi. Sekin on kuitenkin vasta viite, eikä mitään suoria todisteita Trumpin kampanjan ja venäläisten tietomurtojen välillä ole.

Epäilyttäviä Venäjä-yhteyksiä Trumpin väellä on kuitenkin ollut runsaasti. Tähän mennessä kovimman hinnan on saanut maksaa heti vaalien jälkeen Trumpin turvallisuusneuvonantajaksi nimitetty Michael Flynn. Entinen kenraali piilotteli tapaamisiaan Venäjän Washingtonin-suurlähettilään Sergei Kisljakin kanssa ja valehteli niistä myös varapresidentti Mike Pencelle.

Ennen kaikkea Flynnin kohtaloksi koituivat vakuutukset siitä, ettei lähettilään kanssa puhuttu Venäjä-pakotteista, vaikka juuri niistä keskusteltiin. Helmikuussa Trump antoikin Flynnille potkut.

Oikeusministeri Jeff Sessions puolestaan joutui vetäytymään kaikista Venäjä-tutkinnoista, koska ei ollut kertonut omista kontakteistaan Kisljakin kanssa.

Myös presidentin luottovävy Jared Kushner on jättänyt kertomatta yhteydenpidostaan venäläisten kanssa. Hän ei esimerkiksi alkuperäisessä turvallisuusselvityksessään kertonut osallistuneensa nyt paljastuneeseen tapaamiseen venäläisen asianajajan kanssa.



Ei ole mitenkään erikoista, että presidentinvaalikampanjan avainhenkilöt keskustelevat ulkomaisten diplomaattien kanssa. Sekä Flynnin, Sessionsin että myös nuoremman Trumpin tapaamisissa on kolme ulottuvuutta, jotka tekevät niistä poikkeuksellisia.

Ensinnäkin tietysti se, että tapaamisia piiloteltiin. Toinen vaikuttava tekijä on se, että Venäjä ei ole Yhdysvalloissa mikä tahansa maa vaan yksi perinteisistä kiistakumppaneista. Kolmanneksi onnistuneet ja epäonnistuneet hakkeroinnit osoittivat Venäjän olleen erityisen kiinnostunut vaalien tuloksen manipuloimisesta, jolloin kaikki siihen liittyvä on vielä tavallistakin merkityksellisempää.

Kiinnostusta tuskin ovat vähentäneet Trumpin ajoittaiset ihailevat lausunnot Venäjän presidentistä Vladimir Putinista sekä haluttomuus syyttää hakkeroinnista Moskovaa.