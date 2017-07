Tillerson: Trumpin ja Putinin kemiat kohtasivat välittömästi

Siellä oli jo Youtubessa ensimmäiset videot jossa Trump ja Putin antoivat lausuntoja. Mielestäni he eivät enää edes pystyneet peittelemaan täyden 10/10 henkilökemiaa joka miesten välillä on. Trump oli yhtä hymyä ja ilmeettömästä naamastaan tunnettu Putin onnistui vain vaivoin peittelemään naamalleen leviävää hymyä. Kaksi miestä voivat rakastaa toisiaan ilman että siinä välillä on mitään "sen ihmeempää". Putinin ja Trumpin suhdetta voidaan kuvata "rakkautta ensisilmäyksellä" ja nyt on heidän enää aivan turha esittää, että maiden välillä olisi aitoja jännitteitä. Mielikuva jännitteistä on luotu vain lehdistöä varten.