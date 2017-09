Tillerson: Iranin ydinsopimuksesta pitäisi neuvotella uudestaan

Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillersonin mukaan Yhdysvallat hakee tukea liittolaisiltaan avatakseen uudestaan neuvottelut Iranin ydinsopimuksesta. Hän kommentoi asiaa Fox News -kanavalle.

Tillerson kommentoi asiaa pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli arvostellut suorasanaisesti Irania ja ydinsopimusta. Trump kutsui YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa sopimusta nolostuttavan huonoksi.

- Se sopimus on häpeäksi Yhdysvalloille, ja luulen, että tulette vielä kuulemaan siitä. Uskokaa minua, koko maailman on nyt tullut aika vaatia Iranilta, että se lopettaa tuhon ja kuoleman etsimisen, Trump jyrisi.

Iran reagoi heti Trumpin uhoon vastaamalla, ettei kansainvälinen yhteisö ole armelias sopimuksien rikkojille.

- Mistä löytyy tällaisen mahdollisen tapahtumasarjan jälkeen maa, joka on valmis tulemaan neuvottelupöytään Yhdysvaltojen kanssa keskustellakseen kansainvälisistä asioista? Suurin pääoma, mitä millään maalla on, on uskottavuus ja luottamus, evästi Iranin presidentti Hasan Ruhani.

Iranin ulkoministeri Javad Zarif sivalsi puheenvuoroa puolestaan toteamalla, että moinen tietämättömyyttä uhkuva vihapuhe kuuluu keskiajalle, eikä ansaitse tulla kommentoiduksi.

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron varoitti Trumpin puheen jälkeen, että ydinsovun hylkääminen olisi vakava virhe.