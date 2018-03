Tillerson ilmoitti USA:n tukevan Britannian arviota ex-agentin myrkytyksestä

Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillersonin mukaan Yhdysvallat luottaa täysin Britannian ex-agentin myrkytystutkintaan sekä Britannian arvioon siitä, että Venäjä on todennäköisesti teon takana. Tillersonin mukaan sekä rikoksen tekijöihin että niihin, jotka antoivat määräyksen toteuttaa rikoksen, täytyy kohdistua riittävän vakavia seurauksia.

Britannian pääministeri Theresa May sanoi eilen, että Venäjä on erittäin todennäköisesti entisen venäläisen kaksoisagentti Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkytyksen takana. Isä ja tytär löydettiin aiemmin tässä kuussa tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Britannian Salisburysta. Viimeisimpien tietojen mukaan he ovat edelleen tehohoidossa ja kriittisessä tilassa. Vakavia oireita sai myös ensimmäisten joukossa ostoskeskukseen tullut poliisi. Hän on jo paremmassa kunnossa ja kykenee esimerkiksi puhumaan.

Mayn mukaan Skripalien murhayrityksessä käytettiin Novichok-nimistä hermomyrkkyä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön. Venäjällä on tiistai-iltaan asti aikaa selittää, miten kyseistä hermomyrkkyä on päätynyt Britanniaan.

- Tämä on joko Venäjän suora hyökkäys Britanniaa vastaan tai sitten Venäjä on menettänyt mahdollisesti katastrofaalisesti vahingoittavan hermomyrkyn hallinnastaan ja se on joutunut jonkun muun tahon käsiin, May sanoi puhuessaan Britannian parlamentille.

- Tämä murhayritys ei ollut rikos vain Skripaleja kohtaan, vaan Britanniaa kohtaan. Se vaaransi viattomien siviilien hengen, mitä Britannia ei voi hyväksyä maaperällään.

Britannia päättää toimista Venäjää vastaan saatuaan siltä selityksen.

Stoltenberg: Nato syvästi huolissaan ex-agentin myrkytyksestä

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on puolestaan sanonut Naton olevan syvästi huolissaan entiseen venäläisagenttiin Britanniassa kohdistuneesta hyökkäyksestä. Asiaa maanantaina tiedotteella kommentoinut Stoltenberg sanoi Naton olevan yhteydessä Britannian viranomaisiin tapauksen johdosta. Hän myös sanoi Britannian olevan Naton arvostettu liittolainen.