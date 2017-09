Tiesitkö, että risteilyalukset auttavat hurrikaanien uhreja? - Ne tarjoavat ruokaa ja hätämajoitusta

Karibianmerellä riehuvat hurrikaanit ovat nyt vilkkaimmillaan ja ne ovat aiempaa voimakkaampia. Vajaa kaksi viikkoa sitten ennätyksiä rikkoi Irma-hurrikaani, joka tappoi Karibian saarilla syyskuun alussa noin 40 ihmistä. Sen jälkeen myrsky siirtyi Floridaan, jossa se surmasi myös lukuisia ihmisiä.

Nyt Karibian saaria uhkaa Maria-myrsky, jonka pelätään aiheuttavan katastrofaalisia tuhoja muun muassa Puerto Ricossa, Dominikaanisessa tasavallassa sekä Bahamasaarilla.

Sen lisäksi että hurrikaanit tuhoavat ihmisten kodit, ne tuhoavat myös infrastruktuurin ja talouden.

- Turismi on yksi suurimmista tulonlähteistä monilla saarilla. Ne jotka ovat palvelleet risteilyasiakkaita, ovat tällä hetkellä ilman työtä. Bussinkuljettajat, oppaat, kaupat, rannat. Uskon, että nämä toimijat haluavat takaisin töihin mahdollisimman pian, sanoo Risteilykeskuksen varatoimitusjohtaja Petri Sirén.

Risteilykeskus on suomalainen yritys, joka järjestää kansainvälisiä risteilyjä muun muassa Karibianmeren saarille. Sen lisäksi että risteilyalukset tuovat rahaa saarille, ne tarjoavat Sirénin mukaan myös hätäapua hurrikaanien jälkeen.

- Risteilylaivat ovat huomattavasti nopeammin avustuskohteessa ja niihin mahtuu suurempia määriä tavaraa kuin mitä esimerkiksi yksittäiseen avustusjärjestön lentokoneeseen tai helikopteriin. Laivoista on ollut tuhojen jälkeen paljon apua monella saarella, Sirén kertoo.

"Risteilylaivat ovat kaikkein turvallisimpia paikkoja"

Karibianmerellä toimivat risteilyvarustamot huolehtivat siis omien asiakkaidensa lisäksi siitä, että ne voivat tarvittaessa osallistua hurrikaanien aiheuttamien tuhojen paikkaamiseen.

Kansainvälisen risteilyalan kauppayhdistyksen CLIA:n mukaan hurrikaani Irman jälkeen monet risteilyalukset tarjosivat kotinsa menettäneille ihmisille ruokaa ja hätämajoitusta. Jotkut lahjoittivat rahaa suoraan avustusjärjestöille.

Uutiskanava CNN:n mukaan ainakin yksi varustamo myös evakuoi ihmisiä alukseensa ennen Irma-myrskyn saapumista.

- Moni ei tiedä, että risteilylaivat ovat kaikkein turvallisimpia paikkoja, jos hurrikaani lähestyy. Esimerkiksi varustamo Royal Caribbean, jolla on pääkonttori Miamissa, tarjosi koko henkilökunnalleen ja heidän perheilleen mahdollisuuden lähteä evakkoon laivalla. He lähtivät noin 2 000 ihmisen kanssa Floridasta hurrikaania karkuun ja tulivat takaisin, kun satamat olivat taas auki, Sirén kertoo.

Toisaalta, kun hurrikaanikausi on päällä, risteilyitä ei järjestetä niin moniin kohteisiin kuin kauden ulkopuolella.

- Se kestää kesäkuusta marraskuuhun ja on aktiivisimmillaan syyskuussa. Silloin Karibialla on vähemmän laivoja, koska monet niistä ovat Välimerellä tai Alaskassa. Tähän aikaan vuodesta Florida on se kiintopiste, josta laivat pääsääntöisesti lähtevät. Vasta marraskuussa alkaa varsinainen risteilysesonki ja laivoja lähtee myös useista muista kohteista.