The New York Times ja CNN kritisoivat etusivuillaan Trumpia kovin sanoin: "Surrealistinen huippukokous"

Tiedustelupäälliköiden tekemät "päätökset", että Venäjä (tarkoittaa tietenkin Venäjän valtiota) on sekaantunut vaaleihin. Noinhan se menee, ja nämä "tiedot" vuodatettiin juuri Putinin ja Trumpin tapaamisen alla, mikä ei tietenkään ole sattuma.

Kun mikään ei tunnu tehoavan Trumppiin, nyt sitten raivotaan. Ja samalla tietenkin media unohtaa, että on myös niitä amerikkalaisia vaikuttajia ja piirejä, jotka tukevat Trumppia ja tämän politiikkaa. Haukkana tunnetulle McCainille annetaan tolkuttomasti palstatilaa.

Ensinnäkin kyse on syytteistä, ei vahvistetuista tuomioista, jotka on antanut jokin riippumaton elin. Tutkiva viranomainen ei voi todeta ketään syylliseksi, vahvan epäilyksen se voi toki esittää, jos näyttöä on. Tämä on juuri se ongelmakohta, mitään kiistatonta näyttöä ei ole Venäjän vaikuttamistoiminnasta.

Toiseksi näitä syytteitä on helppo esittää, koska niitä ei koskaan käsitellä tuomioistuimessa. Sama koskee Britannian myrkytystapausta, josta välittömästi syytettiin Venäjää. Usassa on sentään tutkittu asioita ennen kuin näitä syytteitä esitettiin. Toki mylly on pyrörinyt heti demokraattien vaalitappion jälkeen eli "vasta" reilut pari vuotta, Ja kyllä tulostakin on syntynyt kun kuuntelee esim. suomalaisia poliitikkoja tai vaikka UPI:n mannekiineja.