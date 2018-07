Thaimaassa jopa 60 pelätään kuolleen turistiveneen kaaduttua Phuketin edustalla – viranomaisten mukaan uponneen veneen sisällä ei eloonjääneitä

Pelastushelikopteri etsi vielä perjantaina veneonnettomuudessa kadonneita Phuketin lomasaaren läheisyydessä Thaimaassa.

Viranomaisten mukaan 29 ihmistä on edelleen kateissa. Onnettomuus sai alkunsa torstaina, kun 105 ihmistä kuljettanut alus kaatui kovassa merenkäynnissä.

Veneen kyydissä oli kiinalaisia turisteja, laivan työntekijöitä ja matkaoppaita.

Vahvistettujen tietojen mukaan onnettomuudessa on kuollut ainakin 27 ihmistä, mutta määrän pelätään nousevan 60:een. Laivaston ja meripoliisin sukeltajat ovat kertoneet nähneensä uponneessa aluksessa "melko monta ruumista".

Laivaston edustajan mukaan on melko epätöidennäköistä, että aluksen sisältä löytyy eloonjääneitä. Alus on noin 40 metrin syvyydessä.

Sadekaudella sääolot eivät ole otolliset laivamatkoille

Thaimaassa on alkanut sadekausi. Sen aikana mitataan korkeita tuulilukemia ja myrsky voi nousta merelle äkillisesti. Thaimaan turistipoliisi on tietoinen vaikeista oloista merellä. Se on varoittanut turistilaivoja menemästä liian kauas merelle.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa. Alus upposi noin seitsemän kilometrin päässä rannikolta ja se oli asianmukaisesti rekisteröity eikä sen kyydissä ollut liikaa ihmisiä.

Torstaina turmaveneen kanssa samalla alueella kaatui toinenkin vene, jonka kyydissä oli 35 turistia, viisi henkilökunnan jäsentä ja matkaopas. Heidät kaikki saatiin pelastettua.