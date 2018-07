Thaimaan luolan vedenpintaa on pystytty madaltamaan, mutta reitti on yhä haastava – BBC: pojat kiinnitetään narulla edellä menevään sukeltajaan

Thaimaassa on käynnissä operaatio luolassa loukussa olevien poikien ja heidän valmentajansa pelastamiseksi. Hankkeen aloituksesta kertoi pelastustöitä johtava kuvernööri Narongsak Osottanakorn lehdistötilaisuudessa varhain sunnuntaina Suomen aikaa.

Sunnuntaina puolenpäivän jälkeen pelastajat arvioivat, että ensimmäinen pelastettava saatetaan saada tuotua turvaan noin kello 16 Suomen aikaa.

Luolaan on lähetetty 18 sukeltajaa. Guardianin mukaan sukeltajista 13 on ulkomaalaisia ja 5 thaimaalaisia.

12 poikaa ja heidän valmentajansa ovat olleet Tham Luangin luolastossa jo kaksi viikkoa. Pojat ovat 11–16-vuotiaita.

Guardianin mukaan saattaa käydä niin, että poikien ei tarvitse sukeltaa pelastusoperaation aikana lainkaan. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tätä tietoa.

– Olemme onnistuneet erittäin hyvin, sillä eilen pystyimme madaltamaan veden pintaa (luolastossa) 30 senttimetrillä, Osottanakorn sanoi.

Hän myönsi, että reitillä on joitakin "hieman vaikeita" osuuksia, joissa on kumarruttava tai ryömittävä.

– Voi silti sanoa, että pystymme kävelemään läpi.

BBC:n tietojen mukaan poikien on kuitenkin paitsi käveltävä, myös kahlattava, kiivettävä sekä sukellettava päästäkseen turvaan. Koko paluureitin varrelle on saatu pelastusnarut.

Eräs pelastusryhmän johtajista arvioi, että kaikkien saaminen turvaan voi kestää 2–3 päivää.

Ylen mukaan luolassa on myös erittäin kapea kohta, joka on ollut välillä veden alla. Sen läpi kulkeminen on erittäin riskialtista.

Ylen kertoo myös, että luolan edessä on kolmetoista ambulanssia sekä helikoptereita odottamassa ihmisten saapumista takaisin maan pinnalle.

Luolan ulkopuolella on runsaasti lääkintähenkilökuntaa odottamassa pelastettavien saamista takaisin maan pinnalle. KUVA: PONGMANAT TASIRI / EPA

Mediatietojen mukaan pojat on tarkoitus tuoda ulos yksi kerrallaan. Kutakin heistä avustaa kaksi sukeltajaa.

BBC:n mukaan saattavat sukeltajat kantavat myös pelastettavan happipulloa. Poikien on määrä käyttää koko kasvot peittäviä naamareita, jotka ovat aloittelijalle helppokäyttöisempiä kuin perinteiset sukeltajan naamarit.

Kukin pelastettava kiinnitetään muutaman metrin pituisella narulla edellä kulkevaan sukeltajaan.

Alueelle ennustetaan yhä rankkasateita

Loukkoon jääneiden auttamiseksi luolaston yllä olevaan vuorenkylkeen porattiin lauantaina yli sata reikää. Jotkut rei'istä ovat jopa 400 metriä syviä. Pakotien luomiseksi ei kuitenkaan osuttu lauantaina siihen luolaan, jossa pojat ovat.

Uudenlaista pelastustapaa päätettiin kokeilla siltä varalta, että vesi tulvii myös poikien pakopaikkaan eikä heitä saada tuotua turvaan sukeltamalla veden alle jääneiden käytävien kautta.

Painetta pelastusoperaatioon on tuonut muun muassa se, että ilman happipitoisuus alkoi vähentyä uhkaavasti luolassa. Pelastajat onnistuivat kuitenkin vetämään luolaan yhteyden, jota myöten pojille pumpataan ilmaa. Luolaan on myös toimitettu ylimääräisiä happipulloja.

Sääennusteissa on varoitettu, että luolan seudulle Pohjois-Thaimaahan on odotettavissa monsuunisateita tänään illalla.

Viranomaiset ovat käskeneet median edustajia ja muita pelastusoperaation kannalta tarpeettomia ihmisiä poistumaan luolan uloskäynnin lähettyviltä. Viranomaiset kertovat tarvitsevansa tilaa pelastusoperaatioon.

Ryhmä jäi loukkuun veden täyttämään luolaan juhannuspäivänä. He olivat kadoksissa yli viikon ennen kuin heidät löydettiin.