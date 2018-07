Thaimaan armeijan videoilla näkyy onnellisia poikia – armeijan vapaaehtoinen pitää kellon ympäri seuraa luolastoon loukkuun jääneille

Luolastoasiantuntijat näkevät tilanteessa toivoa, mutta kertovat samalla myös ongelmista, joita pelastajien pitää miettiä.

Thaimaan armeijan navy seal -erikoisjoukkojen videoilla näkyy laihoja, mutta terveiltä ja onnellisilta vaikuttavia poikia, kirjoittaa The New York Times.

Sukeltajat löysivät tulvaveden saartamaan luolastoon jumiin jääneet pojat maanantaina illalla. Tästä lähtien heille on kuljetettu ruokaa, lääkkeitä ja muita tarvikkeita samalla kun sukellusasiantuntijat yrittävät keksiä, millä tavalla pojat saataisiin turvallisesti ulos luolasta.

Thaimaan armeijan videolla näkyy avaruuspeittoon kääriytyneitä lapsia, jotka ovat silminnähden huojentuneita saamastaan seurasta. KUVA: ROYAL THAI NAVY / HANDOUT

Videolla näkyy, että pojat istuvat kallion päällä, osa kääriytyneenä avaruuspeittoon, eli peittoon, joka pitää ihmisen lämpimänä. Poikien luokse sukeltanut armeijalääkäri Phak Lohanchun levittää videolla poikien haavoihin desinfiointiainetta.

Videolla äärimmäisen vaikean armeijakoulutuksen läpikäynyt lääkäri muistelee koulutuksensa haasteellisuutta ja kertoo pojille käyttäneensä itsekin samaa desinfiointiainetta.

– Minulla oli haavoja ympäri kehoani. En voinut kylpeä. Minun täytyi levittää tätä joka puolelle, jotta sain haavat parannettua, Phak sanoo videolla desinfiointiainepurkki kädessä.

Videon kuvaaja sanoo yhdelle nuorimmalta vaikuttavista pojista "näytä hymysi". Tämän jälkeen poika hymyilee ujona videolla ja nostaa kaksi sormea pystyyn.

Thaiarmeija julkaisi myös toisen videon, jossa jokaista luolastoon loukkuun jäänyttä poikaa kuvataan lyhyesti. He sanovat kameralle nimensä ja kertovat olevansa terveitä.

Asiantuntijat varovaisen toiveikkaita

Tham Luang -luolastoon jumiin jäänyt jalkapallojoukkue voi pahimmillaan joutua olemaan luolastossa heinäkuusta marraskuuhun kestävän sadekauden loppuun saakka. Asiantuntijoiden mukaan parempi vaihtoehto olisi se, että pojat saadaan ulos mahdollisimman pian, mutta samalla tiedostetaan myös se, että jokaiseen pelastusvaihtoehtoon liittyy riskejä.

Haavoihin levitetään desifiointiainetta tulehdusten hillitsemiseksi.

The New York Times -lehden haastatteleman Euroopan luolapelastusyhdistyksen puheenjohtaja Dinko Novosel sanoo, että luolaston noin 26 asteen lämpö on hyvä, sillä kylmä ilma olisi riski. Novosel viittaa vuonna 2014 Riesendingin luolastossa Alpeilla noin tuhannen metrin syvyydessä 11 päivää viruneeseen Johann Westhauseriin, joka kärsi kylmästä ilmasta.

Pelastusasiantuntija kertoo lehden haastattelussa olevansa vakuuttunut siitä, että Thaimaassa tilanne tulee päättymään hyvin, sillä mukana on maailmankuuluja brittiasiantuntijoita.

Heistä yksi, britannialainen luolastotutkimusyhdistyksen turvallisuusvastaava Chris Boardman arvioi, että tilanne on vaikea, koska sukeltajien pitää viedä lapsille kaikki tarpeelliset sukellustarvikkeet, opettaa heitä niiden käytössä ja lopulta johdattaa heidät yksi kerrallaan ulos.

Tämän lisäksi kapeasta, veden täyttämästä tunneliverkostosta ulospääseminen vaatii paitsi hyviä hermoja, myös kykyä säännellä käytettyä ilmaa.

– Nämä ovat lapsia, joten he ovat todennäköisesti peloissaan. Kun ihminen on peloissaan, hän käyttää paljon happea, joten tämä on vaativaa, hyvin vaativaa, Novosel sanoi The New York Times -lehdelle.