Texasin kouluampumisessa kuoli jopa kymmenen ihmistä – järkyttyneet oppilaat kertovat kaoottisesta paosta läpi käytävien

"Opettajat käskivät olla paikoillaan, mutta kaikki vain juoksivat", kertoi pihalle ampumisen kuullut oppilas.

Jopa kymmenen ihmistä kuoli, kun ampuja käveli lukion taidetunnille ja avasi tulen perjantaiaamuna noin kello kahdeksalta paikallista aikaa Texasin Santa Fen kaupungissa. Loukkaantuneita on useita.

Ampumisessa kuolleista yksi on poliisi ja suurin osa koulun oppilaita.

Epäilty ampuja on koulun oppilas, ja hänet on otettu kiinni, sanoi piirikunnan seriffi Ed Gonzalez. Ampuja on 17-vuotias.

Viranomaisten mukaan ampuja halusi lopuksi ottaa hengen itseltään, mutta ei kyennyt siihen.

Viranomaiset pidättivät myös toisen henkilön.

– Kuolonuhreja on useita. Heitä on kahdeksan tai jopa kymmenen, Gonzales vahvisti lehdistötilaisuudessa.

Kouluampuminen on viimeisen viikon aikana Yhdysvalloissa kolmas ja tämän vuoden alusta 22.

Texasissa jo 17-vuotiasta kohdellaan rikosoikeudessa aikuisena, joten sen ikäinen voi saada teostaan kuolemantuomion. Ikärajasta on vuosien mittaan käyty useita oikeustaisteluita.

Oppilaat kertovat kaaoksesta, joka koulussa syntyi, kun tieto ampumisesta alkoi levitä. Silminnäkijät kuvailivat uutiskanava CNN:lle, miten oppilaat juoksivat ulos rakennuksesta kuultuaan laukauksia.

– Seisoimme koulun pihalla, kun kuulimme laukaisten alkavan. Vaikka opettajat käskivät meidän ensin pysyä aloillamme, kaikki vain juoksivat pakoon, kertoi 14-vuotias koulun oppilas Angelica Martinez,.

Uutiskanava CBS:n haastattelema oppilas kertoi nähneensä pitkään takkiin pukeutuneen ampujan koulun käytävällä.

Eräs ampumisen huomannut koulun opettaja laukaisi palohälytyksen varoittaakseen koulun oppilaita.

Santa Fen lukiossa on noin 1 400 oppilasta.

– Olin historian luokassa, ja heti kun kuulimme hälytyksen, kaikki alkoivat poistua samalla tavalla kuin paloharjoituksessa. Sen jälkeen kuulimme kolme laukausta, äänekkäitä räjähdyksiä ja kaikki opettajat käskivät meidän juosta, kertoi koulun oppilas Dakota Shrader CNN:lle.

– Sain soiton 17-vuotiaalta ystävältäni sairaalasta. Häntä oli ammuttu jalkaan, Shader kertoi itkien.

Eräs oppilas kertoi yrittäneensä päästä suojaan.

– Kuulin kolme laukausta. Pakenin puiden taakse suojaan, koska en halunnut olla näkyvissä. Sen jälkeen kuulin vielä neljä laukausta ja hyppäsimme aidan yli jonkun talon pihaan, hän kertoi.

Ainakin yhdeksän ampumisessa haavoittunutta kuljetettiin hoitoon alueen sairaaloihin, kertoivat viranomaiset. Loukkaantuneista ei ollut tarkempaa tietoa.

Gonzalezin mukaan yksi loukkaantuneista on poliisi.

Viranomaiset tutkivat koulua ja koko sen aluetta räjähteiden varalta. Räjähteiden vaara hidasti tutkimuksia, koska poliisi joutui olemaan erityisen varovainen tutkiessaan kohteita.

Kouluampuminen on toiseksi tuhoisin Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun 17 ihmistä kuoli viime helmikuussa Floridan Parklandin ampumisessa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi, että tapaus musertaa sydämen.

– Hallintoni on päättänyt tehdä kaikkensa suojellakseen oppilaitamme, turvatakseen koulumme ja pitääkseen aseet poissa niiden ulottuvilta, jotka ovat uhka itselleen ja toisille, Trump sanoi Valkoisessa talossa.

Parklandin kouluampumisen jälkeen Trump sanoi, että viranomaisten tulisi vastustaa Kansallisen kiväärijärjestön NRA:n lobbausyrityksiä.

Aiemmin tässä kuussa hän kuitenkin sanoi NRA:n vuosittaisessa tapaamisessa, että Yhdysvaltojen perustuslain toisen lisäyksen sallima aseen omistus- ja kanto-oikeus on turvattu.

Parklandin kouluampumisen jälkeen Yhdysvalloissa syntyi erityisesti nuorista koostuva voimakas kansanliike, joka vaatii aselainsäädännön muutosta.

Merkittäviä liittovaltiotason aseita sääteleviä rajoituksia ei ole vaatimuksista huolimatta tullut Parklandin kouluampumisen jälkeen.

Hallinto kuitenkin ajaa niin sanotun bump-stock-perän kieltoa. Sillä puoliautomaattisen aseen tulinopeuden saa nostettua käytännössä sarjatuliaseen tasolle.

Las Vegasin hotelliampuja, joka tappoi viime vuoden lokakuussa 59 ihmistä, käytti tällaisella peräosalla varustettuja aseita.