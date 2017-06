Terrorismitutkija: Iskujen sarjasta vaalien alla paineita "jyrkkiin ulostuloihin"

Lontoon lauantaisen terrori-iskun vaikutuksia torstaina pidettäviin parlamenttivaaleihin ja käytännön toimiin on vielä vaikea ennakoida, sanoo terrorismitutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta.



Merkille pantavaa on, että isku oli Britanniassa kolmas lyhyen ajan sisällä. Lontoossa oli ensimmäinen isku 22. maaliskuuta, ja Manchesterin isku oli 22. toukokuuta.



– Kun vielä vaalit ovat lähellä, tämä on omiaan aiheuttamaan poliittisia paineita jyrkkiinkin ulostuloihin ja päättäväisyyden alleviivaamiseen. Ne ovat isommat kuin muiden viimeaikaisten iskujen jälkeen.

Malkin mukaan lauantaiseen iskuun liittyy paljon aiemmista iskuista tuttuja piirteitä.



– Kun ei tiedetä vielä tekijöistä, ensitietojen perusteella iskuun ei liity mitään erityisen hämmästyttävää tai sellaista, joka vaatisi terrorismin torjunnan kokonaan uudelleen ajattelemista.

Mayn puheessa ei heti uutta

Pääministeri Theresa Mayn puhe iskun jälkeen sunnuntaina ei Malkin arvion mukaan sisältänyt uutta avausta keskusteluun, jota Britanniassa käydään terrorismista.



– Tällaista ei vuorokauden aikana välttämättä odottaisikaan.



Malkki muistuttaa, että että ääri-islamistinen terrorismi on jo Britanniassa korkealla poliittisella asialistalla, ja siihen on investoitu paljon. Se ei enää ole uusi ja yllättävä aihe.



– Terrorismi-iskujen jälkimainingeissa yleensä julkinen mielipide siirtyy oikealle ja enemmän tiukkojen vastatoimien, jämäkän puuttumisen, poliisin toimivaltuuksien laajentamisen ja tämän tyyppisten asioiden kannalle.

Malkki sanoo, että Britannian ennenaikaiset parlamenttivaalit ovat muutenkin "omanlaisensa vaalit", joten vaikutusta äänestystulokseen on vaikea ennakoida.