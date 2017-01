Terrorismitutkija: Australian tilanne Eurooppaa hallittavampi

Terrorismin ehkäisy Australiassa on huomattavasti helpompaa kuin Euroopassa, arvioi terrorismitutkimuksen johtaja Levi West Charles Sturtin yliopistosta STT:lle.

Tähän vaikuttaa hänen mukaansa muun muassa turvapaikanhakijoiden onnistunut kotiutuminen maahan. Se on Westin mukaan onnistunut Australiassa paremmin kuin esimerkiksi useiden iskujen kohteeksi joutuneessa Ranskassa.

Terrorismin torjuntaa on helpottanut Australiassa asiantuntijoiden mukaan myös se, että maan viranomaiset jakavat tehokkaasti tietoja keskenään.

Neljä iskua, kuusi kuollutta

Australia listattiin viime vuonna yhdeksi todennäköisimmäksi äärijärjestö Isisin kohteeksi. Maa jakoi Yhdysvaltain kongressin komitean raportissa kolmannen sijan Britannian kanssa. Ensimmäisenä listalla oli Yhdysvallat ja toisena Ranska.

Australiassa iskuja on kuitenkin toteutettu vain vähän, ja niissä on kuollut suhteellisen vähän ihmisiä. Vuoden 2014 syyskuusta lähtien kolme sivullista ja kolme hyökkääjää on saanut surmansa terrori-iskuissa Australiassa.

- Olemme olleet onnekkaita. Meillä on tehty neljä iskua, mutta yksikään ei ole ollut yhtä mittava kuin mitä Euroopassa on nähty, West sanoo.

- Sen (terrorin) hallitseminen on haastavaa, mutta teemme hyvää työtä siinä. Eurooppa puolestaan vaikuttaa olevan ongelman edessä, joka mahdollisesti jo ylittää hallittavan rajan.

Australiassa on reagoitu kasvaneeseen terrorismin uhkaan muun muassa säätämällä uusia lakeja.

- Lisäksi tietysti pyrimme löytämään syyn siihen, miksi 15-vuotias poika kiinnostuu äärijärjestöjen toiminnasta, West sanoo viitaten tapaukseen, jossa teini-ikäinen poika ampui poliisilaitoksen työntekijän Sydneyssä toissa vuonna.