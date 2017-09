Terrorismin vastainen operaatio Barcelonassa lähellä Sagrada Familia -kirkkoa

Espanjan Barcelonassa on meneillään terrorismin vastainen operaatio lähellä kuuluisaa Sagrada Familia -kirkkoa, kertoo muun muassa BBC.

Poliisi on lähettänyt pommiryhmän tutkimaan pakettiautoa kirkon lähistöllä. Kirkko ja lähistön kaupat on evakuoitu, ja lähellä olevat maanalaisen asemat on suljettu.

Elokuussa 16 ihmistä kuoli autoiskuissa Barcelonassa ja Cambrilsin kaupungissa. Lisäksi ainakin 120 ihmistä loukkaantui. Autoiskujen takana ollut terroristisolu suunnitteli iskua myös juuri Sagrada Familia -kirkkoon.

