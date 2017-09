Terrori-iskun kohteeksi joutunut Manchester Arena avataan yleisölle

Britanniassa avataan tänään yleisölle Manchester Arena, joka on ollut suljettuna 22. toukokuuta tapahtuneen terrori-iskun jälkeen. Poptähti Ariana Granden konsertissa kuoli 22 ihmistä, kun itsemurhapommittaja räjäytti itsensä.

Granden konsertin yleisö oli pääosin lapsia. Iskun taustalla uskotaan olleen jihadistiverkoston.

Areena avautuu nyt We Are Manchester -konsertilla, jonka pääesiintyjänä on Oasis-yhtyeessä tähdeksi nousseen Noel Gallagherin High Flying Birds. Gallagher on lähtöisin Manchesterista.

Estradille kipuavat myös muiden muassa Rick Astley sekä yhtyeet The Courteneers ja Blossoms. Ilan juontaa koomikko Russell Kane.

Yhdysvaltalainen Ariana Grande palasi kesäkuun alussa Manchesteriin pitämään varainkeruukonsertin kuolonuhrien perheille sekä haavoittuneille.