Tätä on Saudi Arabiassa odotettu: naiset pääsevät auton rattiin sunnuntaista eteenpäin

Saudi-Arabiassa tehdään viikonloppuna historiaa, kun naiset saavat ensimmäistä kertaa ajaa autolla. Monelle naiselle se on unelmien täyttymys miesten hallitsemassa maassa.

Saudi-Arabian naiset ovat innoissaan. Pian koittaa se päivä, kun he saavat kokea kontrollin ja vallan tunteen auton ratissa. Heillä on oikeus kuljettaa itsensä autolla ihan mihin tahtovat. Sunnuntaista eteenpäin saudiarabialaisilla naisilla on oikeus ajaa autoa.

Viime vuoden syyskuussa kuningas Salman poisti vuosikymmeniä maassa vallinneen naisten ajokiellon, ja yksi ensimmäisistä naiskuskeista, arkkitehti Amira Abdulgader on juuri opetellut ajamaan autoa valtion öljy-yrityksen Aramcon tarjoamassa opetuksessa Dhahranissa.

– Ratin takana istuminen tarkoittaa, että hallitset matkaa. Tahdon itse hallita joka ikistä yksityiskohtaa ajomatkallani. Minä päätän, koska lähden, mitä teen ja koska palaan takaisin, Abdulgader hehkuttaa Reutersille.

– Me tarvitsemme autoa päivittäisiin toimiimme. Käymme töissä, olemme äitejä, meillä on paljon sosiaalista elämää, meidän täytyy päästä ulos, joten tarvitsemme kuljetusta. Tämä muuttaa elämäni, Abdulgader vakuuttaa.

Ennen historiallista muutosta ennen perheet joutuivat palkkaamaan yksityiskuljettajia naisten kuljettamiseen paikasta toiseen. Tämä on ollut kallista ja hankalaa. Naiset ovat toisinaan uhanneet ajokieltoa ja joutuneet vankilaan.

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed Bin Salman on ottanut uudistusmielisenä kunnian naisten oikeuksien parantamisesta, mutta todellisuudessa asiaa on vienyt eteenpäin naisten oikeuksia ajava aktivistijoukko. Kansainvälisten raporttien mukaan useita aktivisteja joutui vankilaan ajokiellon poistamisen aikoihin – ilmeisesti, jotta kruunuprinssi saisi kunnian uudistuksesta.