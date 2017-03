Tärkeältä komitealta murskaava arvio republikaanien terveydenhuoltouudistuksesta

Aika paksua huuhaata. Kait te tiedätte mikä Trumpin uudistus on? Uudistus on se, että ihmisillä on vapaus valita useista vaihtoehdoista ja mikä parasta, niin kenenkään ei ole enää pako osallistua.Esimerkiksi Suomessa meidän kaikkien on pakko osallistua verotuksen kautta hallinnon terveydenhuoltoon. Trumpin uudistus poistaa osallistumisen pakon ja hallinto väistyy ihmisten vapauden tieltä. Trump on vapauden ystävä.