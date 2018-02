Tanskan hallitus haluaa tiukempia rangaistuksia "ghetoissa" tehdyistä rikoksista

Tanskan hallitus esittää, että tietyillä alueilla tehdyistä rikoksista pitäisi antaa tiukempi rangaistus. Esitys on yksi osa pääministeri Lars Lökke Rasmussenin uudenvuodenpuheessaan lupaamaa "ghettosuunnitelmaa" ongelmallisista asuinalueista. Selvityksessä on 22 tällaista aluetta, kertoo Ruotsin radio. Alueita on kutsuttu "rinnakkaisyhteiskunnaksi".

Suunnitelma on tarkoitus julkaista torstaina, mutta sanomalehti Berlingske julkaisi tietoja siitä jo sunnuntaina.

Joistain näillä alueilla tehdyistä rikoksista voisi saada kaksi kertaa niin kovan rangaistuksen kuin muualla maassa. Ei ole vielä tiedossa, mitä tällaiset rikokset olisivat, mutta esillä ovat olleet ainakin vandalismi, varkaudet ja hasiksen myyminen. Oikeusministeri Sören Pape Poulsenin mukaan tiukempien rangaistusten olisi tarkoitus tehdä näistä alueista turvallisempia, kertoo Tanskan radio.

- Kaikkialla Tanskassa on voitava olla turvassa. Meillä ei pitäisi olla erityisiä alueita, joissa on merkittävästi vaarallisempaa kuin muualla. Näiden "rinnakkaisten yhteiskuntien" kohdalla meillä on haaste, Pape Poulsen sanoi Berlingskelle.

Kovempien rangaistusten käyttämisestä ei päättäisi hallitus, vaan paikallinen poliisijohto. Tarkoituksena on myös lisätä poliisien määrää ja läsnäoloa kyseisillä alueilla.

Oikeistopopulistisen Tanskan kansanpuolueen mukaan hallituksen esitys on "askel oikeaan suuntaan". Myös oppositiossa oleva sosiaalidemokraattinen puolue on sanonut, että suunnitelma kuulostaa "järkeenkäyvältä".

Monet kyseisillä alueilla asuvat ovat kuitenkin sanoneet, etteivät he pidä esitystä hyvänä tai toimivana. Huolta on herättänyt myös se, että esityksen toteutuessa kaikki ihmiset eivät olisi tasavertaisia lain edessä.

