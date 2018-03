Tämä mies haukkuu homot ja luonnonsuojelijat – ja saattaa ratkaista brexitin

DUP:tä vaikea miellyttää

Unionistipuolue DUP:lla on Britannian parlamentin alahuoneessa 10 paikkaa. Konservatiivipuolueella on 316 paikkaa. DUP:n tuella hallitus yltää niukasti enemmistöön, koska alahuoneessa on yhteensä 650 paikkaa.

DUP:n tärkein tavoite on vahvistaa Pohjois-Irlannin yhteyttä Britanniaan. Siksi brexitin rajakysymys on sille merkittävä.

Kukaan ei halua kovaa rajaa Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille brexitin myötä.

Mutta jos rajaa ei ole, Pohjois-Irlanti käytännössä pysyy EU:n sisämarkkinoilla.

DUP ei hyväksy Pohjois-Irlannin erityisasemaa, koska se pelkää alueen liukuvan henkisesti lähemmäs Irlantia.

Toisaalta DUP ei hyväksy sitäkään, että koko Britannia pitäytyisi EU:n sisäkaupan piirissä.