Tallinnan lakiopinnoilla ei saanut opiskelupaikkaa Helsingin oikeustieteellisestä – oikeus sinetöi hakijoiden toiveet

Tämä on tyypillistä edelleen meillä Suomessa: meillä kuvitellaan yliopistojen opinto-ohjelmien olevan maailman huippua, vaikka niukentuvan rahoituksen myötä tilanne alkaa olla korkeintaa eurooppalaista keskitasoa. Tässäkin suojellaan vain omaa alaa, ettei tulisi liikaa valmistuneita. Se kun voisi johtaa työvoiman parempaan tarjontaan ja palkkojen normalisoitumiseen. Sama tilannehan on myös lääketieteen puolella. Kun on vähän "päteviä", on helppo kiristää palkkatasoa aina vain ylemmäs. Muuten, verbi "evätä" taipuu kuten "luvata": siis "epäsi", ei "eväsi".