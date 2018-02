Tällainen on Venäjällä pudonnut Antonov AN-148: Moderni versio vanhoista Neuvostoliiton työjuhdista

Joulukuussa 2004 ensilentonsa tehnyt AN-148 on lyhyen ja keskipitkän matkan kaksimoottorinen suihkukone.

Teknisesti kyseessä on hyvin moderni lentokone: kuten vastaavat lännessä valmistettavat alueellisen liikenteen matkustajakoneet, myös AN-148 on varustettu digitaalisella ohjaamolla sekä moderneilla navigointilaittella. Se kykenee operoimaan myös erittäin huonon näkyvyyden vallitessa.

Länsiserkuistaan AN-148 poikkeaa siten, että se on rakennettu kestämään hieman primitiivisempiä olosuhteita. Sillä voidaan lentää myös päällystämättömille, lumisille tai jäänpeittämille kiitoteille. Tämän vuoksi esimerkiksi koneen siivet on sijoitettu rungon yläosaan, sillä mitä korkeammalla suihkumoottori on, sitä vähemmän se imee sisäänsä kiitotien pinnassa olevia roskia.

Kaupallisesti kone ei vielä ole ollut menestys. Antonov-tehtaan mukaan niitä on myyty yhteensä 22 kappaletta, mukaanlukien jatkokehitysversio AN-158. Vastaavasti sunnuntain turma on ensimmäinen koneelle sattunut vakava lento-onnettomuus. Venäjän lisäksi koneita on myyty Pohjois-Koreaan sekä Kuubaan.

Epävirallisten tietojen mukaan sunnuntain turmakone on valmistunut vuonna 2010. Se lensi ensin Rossia-lentoyhtiölle ja siirtyi Saratov Airlinesille helmikuussa 2017. Viimeisten kuukausien ajan koneyksilö on lentänyt Venäjän sisäisiä lentoja. Vastaavanlainen Saratov Airlinesin AN-148 on käynyt Rovaniemellä ainakin tammikuun alkupuolella.

Saratov Airlines on pieni venäläinen lentoyhtiö, joka on perustettu vuonna 1993. AN-148 -koneiden lisäksi sillä on laivastossaan ainakin brasilialaisvalmisteisia Embraer 195 -koneita. Yhtiölle on aiemmin tapahtunut yksi vakava lento-onnettomuus. 116 matkustajaa ja miehistön jäsentä sai surmansa marraskuussa 1993, kun yhtiön Jakovlev Jak-42 -kone törmäsi vuoreen lähestyessään Ohridin lentoasemaa Makedoniassa.