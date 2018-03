Syyrian käärmeenpesä ei osoita rauhoittumisen merkkejä – uusien taistelualueiden leimahtamista uumoillaan jo

Presidentti Bashar al-Assad on valloittanut merkittäviä alueita itäisellä Ghoutalla Venäjä taustajoukkoinaan. Assad on vannonut kukistavansa hallituksen vastaiset kapinallisten joukot maasta. Ghouta ei kuitenkaan ole ainoa jäljellä oleva kapinallisalue, joten taistelut saattavat vielä levitä ja roihahtaa muuallakin.

Syyrian sota on jälleen käännekohdassa: presidentti Bashar al-Assad ei pysty valloittamaan lisää alueita ilman, että riski kasvaa konflikteihin maassa taistelevien ulkovaltojen kanssa.

YK pelkää, että Lounais-Syyrian Idlibissä sekä etelässä Jordanian rajalla sijaitsevassa Daraassa roihahtavat mittavat taistelut käyntiin.

Syyrian lounaisosassa kapinallisalueilla Assadia uhkaavat Israel ja Jordania, jotka tahtovat Assadin iranilaisapuvoimien pysyvän kaukana alueelta. Pohjois-Syyriassa Afrinin alueella Yhdysvaltojen avustamia kurdijoukkoja pommittaa puolestaan Turkki.

– Ei ole vielä liian myöhäistä käydä keskusteluja Daraan ja Afrinin ympärillä. Idlibin taistelut olisivat suunnaton huoli, sillä se on monella tapaa kuin jättimäinen pakolaisleiri, kertoo Norjan pakolaisneuvoston johtaja ja Syyrian vanhempi YK-neuvonantaja Jan Egeland Reutersille.

Itäisessä Ghoutassa katastrofaalinen tilanne

Pahimpia taisteluja käydään parhaillaan itäisessä Ghoutassa, jossa Assad yrittää väkisin murskata kapinallisten vastarinnan ja valloittaa heidän kontrolloimiaan alueita verisin ottein.

Yli 1 500 siviiliä on jo kuollut Ghoutan tulituksissa, vaikka hallitus väittää, ettei se kohdista iskujaan siviileihin.

Noin 12 000 on lähtenyt Ghoutasta pakoon torstain aikana, tilanne on useiden eri lähteiden mukaan alueella katastrofaalinen.

Arvioiden mukaan alueella on vajaat 400 000 ihmistä saarrettuna. Ghoutaan on saatu vain riittämättömän vähän kansainvälistä ruoka- ja lääkintäapua.

Itäinen Ghouta on ollut saarrettuna jo yli viisi vuotta. Hallituksen joukot aloittivat intensiiviset pommitukset alueella vuoden alusta.

Syyriaa on mahdotonta kuroa yhteen lähitulevaisuudessa

Jotkut uskovat, että Syyrian tilanne tasaantuu, mikäli Assad hyväksyy eri osiin pilkotun Syyrian ja solmii rauhan.

Toiset pelkäävät, että tilanteen eskaloituessa sota kasvaa Turkin, Yhdysvaltojen, Israelin, Iranin ja Venäjän väliseksi sodaksi.

Yhdysvallat on aseistanut, kouluttanut ja avustanut kurdijoukkoja, jotka kontrolloivat Syyrian itäisiä ja koillisia alueita. Kurdit tahtovat maa-alueet autonomiseksi itsehallintoalueekseen.

Turkki taas kaavailee pohjoisen Syyrian maakaistaleita omaksi puskurialueekseen ja tahtoo tuhota terroristeinaan pitämät kurdijoukot.

Iran ja Venäjä ovat auttaneet Syyrian hallitusta kukistamaan kapinallisten ja Isisin joukkoja.

Syyrian sota on kestänyt yli seitsemän vuotta ja sen aikana on kuollut puoli miljoonaa ihmistä. Viisi ja puoli miljoonaa syyrialaista on joutunut jättämään kotinsa ja paennut ulkomaille.