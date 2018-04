Syyrian ja Irakin taistelualueelle matkustanut Suomesta noin 20 naista ja 30 lasta, kertoo sisäministeriön katsaus

Syyrian ja Irakin taistelualueelle on matkustanut Suomesta parikymmentä naista ja kolmisenkymmentä lasta. Lisäksi alueella on syntynyt arviolta toistakymmentä lasta vanhemmille, joilla on linkki Suomeen, kertoo tänään julkaistu sisäministeriön Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus.

Naisten rooli keskittyy alueella pääosin kodin- ja lastenhoitoon, mutta he ovat katsauksen mukaan yhä kiinnostuneempia esimerkiksi propagandan tuottamisesta ja aseellisista tehtävistä.

Syyrian ja Irakin taistelualueelle on matkustanut Suomesta vuodesta 2012 lähtien kaikkiaan yli 80 viranomaisten tunnistamaa aikuista.