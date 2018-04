Syyria-sanasota käy kuumana, Damaskoksessa valmistaudutaan ohjusiskuihin

Yhdysvallat ja Venäjä kävivät keskiviikkona kuumaa sanasotaa Syyriasta samalla, kun sodan runtelemassa maassa valmistauduttiin Yhdysvaltain todennäköiseen ohjusiskuun.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti Twitterissä Syyrian presidentin Bashar al-Assadin läheistä liittolaista Venäjää Syyriaan suuntautuvasta ohjusiskusta. Trump kirjoitti, että kenenkään ei pidä liittoutua "kaasulla tappavan elukan kanssa, joka surmaa omia kansalaisiaan ja vielä nauttii siitä". Trump viittasi tällä Assadiin, jonka joukot tekivät Yhdysvaltojen mukaan tuhoisan kaasuiskun siviilejä vastaan viime lauantaina.

Pelastustyöntekijöiden mukaan kymmeniä siviilejä sai surmansa kloori-iskussa Doumassa Itä-Ghoutassa.

Venäjän ulkoministeriö reagoi Trumpin viestittelyyn ilmoittamalla, että Yhdysvaltain suunnitteleman ohjusiskun kohteena pitäisi olla "terroristit, ei laillinen hallitus". Myöhemmin presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, ettei Venäjä lähde mukaan Trumpin Twitter-diplomatiaan.

- Me kannatamme vakavaa lähestymistapaa asioihin. Kuten aiemminkin, me uskomme, että on tärkeää olla ottamatta askelia, jotka voisivat vahingoittaa jo entuudestaan herkkää tilannetta, Peskov sanoi.

"Lavastettu kaasuisku"

Syyrian hallitus varoitti Yhdysvaltoja Syyrian konfliktin "holtittomasta laajentamisesta", jos Yhdysvallat iskee ohjuksillaan. Hallituksen mukaan Yhdysvallat tukee terrorismia Syyriassa ja käyttää terroristien kertomia valheita tekosyynä iskuille.

Venäjän armeija asettui Syyrian hallituksen kanssa samoille linjoille, kun se syytti siviilejä auttavaa Valkoiset kypärät -järjestöä kaasuiskun lavastamisesta Doumassa. Kenraaliluutnantti Viktor Poznikhir sanoi tiedotustilaisuudessa Moskovassa, että "terroristijärjestön lailla toimiva" Valkoiset kypärät lavasti iskun kameroille.

Diplomaattilähteiden mukaan Bolivia haluaa YK:n turvallisuusneuvoston kokoontuvan huomenna torstaina Syyriaa uhkaavan sotilaallisen iskun takia.

Bolivia on yksi turvallisuusneuvoston kymmenestä vaihtuvasta jäsenmaasta. Maa on tukenut Venäjää neuvostossa.

Diplomaattilähteiden mukaan turvallisuusneuvostossa keskusteltaisiin Syyriaa koskevan retoriikan kiihtymisestä viime aikoina sekä maahan kohdistuvasta yksipuolisten toimien uhasta.

Rakennukset tyhjillään

Samaan aikaan Syyrian puolustuselimet evakuoivat pääkaupunki Damaskoksessa tärkeimpiä rakennuksiaan, joiden pelättiin joutuvan ohjusiskun kohteeksi. Sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan puolustusministeriön ja armeijan esikunnan rakennukset Damaskoksessa ovat olleet tyhjillään jo pari päivää odotettavissa olevan iskun takia.

Myös pääkaupungin läheisyydessä olevia sotilaslentokenttiä ja joukkojen tukikohtia on evakuoitu. Järjestön haltuunsa saamien venäläisten tiedustelutietojen mukaan Yhdysvallat on suunnitellut iskuja juuri mainittuihin kohteisiin.

Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis sanoi keskiviikkona, että puolustusministeriö on valmis esittämään toimintavaihtoehtoja Syyriassa, jos toimet katsotaan tarpeellisiksi.

Linkki juttuun