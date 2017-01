Syyria-neuvottelut alkoivat Kazakstanissa

Jälleen tullaan näkemään se, kuinka helppoa on aloittaa sota, mutta kuinka vaikea se on lopettaa.

Venäjä ja Iran ovat pahassa pulassa Syyriassa. Jos nämä ulkopuoliset sisällissotaan sekaantujat lopettaisivat tukensa Assadin hallinnolle, niin se kaatuisi aika pian. Toisaalta molemmilla mailla rahat alkavat olla vähissä ja Syyrian tuhojen korjaaminen vaatisi valtavan paljon rahaa. Nyt sitten huudetaan länsimaita apuun tuhojen maksajaksi.

Tulevien tapahtumien pahaenteiset ennusmerkit näkyvät ehkä jo Palmyrassa, jonka ISIS on vallannut takaisin ja muinaisen kaupungin tuhoaminen jatkuu. Meillekin tuttu kapellimestari Valeri Gergijev käväisi viime toukokuussa pitämässä Mariinski-teatterin orkesterin kanssa propagandistisen voitto-konsertin Palmyrassa. Uutta esitystä tuskin on suunnitteilla, sillä tuuli on kääntymässä toiseen suuntaan.

Venäjän taktiikan heikkous paljastuukin juuri näillä hetkillä käynnistyvissä neuvotteluissa Kazakstanissa. Vastassa ei ole muita kuin pieniä sirpaleita sotilaallisesti murskatusta Syyrian oppositiosta. Näiden kanssa on hyödytöntä neuvotella, koska mitään aitoa mandaattia heillä ei oikeasti edes ole. Venäjän pommituksilta melko rauhassa ollut ISIS puolestaan on saanut vahvistusta hajonneen opposition taistelijoista.

Syyriassa on tällä hetkellä pahaenteisen rauhallista. Nyt kootaan voimia uuteen rynnistykseen, joka saattaa pyykäistä Assadin hallinnon ja sen tukijat ulos Syyriasta. Jotenkin tässä tulee mieleen Vietnamin sota.