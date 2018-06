Syttyikö Saudi-Arabian futismaajoukkuetta kuljettaneen venäläiskoneen moottori tosiaan palamaan? Todennäköisesti ei

Saudi-Arabian jalkapallomaajoukkueen matka keskiviikon Uruguay-otteluun sai hieman dramaattisen käänteen, kun joukkuetta kuljettaneen Rossija-lentoyhtiön Airbus A319 -matkustajakoneen oikea moottori alkoi sylkeä liekkiä koneen lähestyessä Donin Rostovin lentoasemaa. Niinpä mediat ympäri maailman ovat kirjoittaneet juttuja siitä, miten koneen moottori syttyi palamaan.

Tästä ei kuitenkaan liene kyse.

Siviili-ilmailun onnettomuuksia ja vaaratilanteita uutisoivan Aviation Herald -sivuston mukaan "moottori kärsi lintutörmäyksen, mutta laskeutui molemmat moottorit käynnissä. Väitteet tulipalosta eivät pidä paikkaansa."

Mistä siis kiikasti?

Oikeastaan suihkumoottorissa on koko ajan käynnissä tulipalo. Sen toimintaperiaate on - karkeasti ottaen - imeä ilmaa sisään, puristaa se kovaan paineeseen, lisätä joukkoon polttoainetta ja sytyttää seos. Kaasut purkautuvat sitten moottorin takapäästä ja työntävät konetta eteenpäin.

Sotilaspuolen kalustossa lisätehoa usein haetaan syöttämällä lisää polttoainetta moottorin suihkuputkeen, jolloin on aivan normaalia, että moottorien liekillä voisi periaatteessa vaikka paistaa makkaraa.

Yhdysvaltalainen F-22 Raptor näyttää mallia kunnon jälkipoltosta:

Esimerkki on äärimmäinen, sillä siviilipuolen kalusto ei juurikaan jälkipolttimia käytä - poikkeuksena tosin ainakin yliäänikone Concorde. Suihkumooottorien sisäinen lämpötila on kuitenkin niissäkin yleensä sangen korkea. Rossijan Airbus A319 -koneet on varustettu CFM Internationalin CFM56-moottoreilla, joiden polttokammiossa lämpötila on noin 1 700 celsiusastetta.

On tilanteita, joissa ilmavirtaus moottorin läpi häiriintyy niin, että matkustajakoneenkin moottorista tulee näkyviä liekkejä, mahdollisesti voimakkaiden pamausten säestämänä, mutta kyse ei ole varsinaisesta moottoripalosta.

Usein kyseessä on nk. ahtimen sakkaus. Tässä Boeingin koulutusmateriaalia aiheesta:

Varsinainen pelikaani turbiinissa -tilanne näyttää esimerkiksi tältä:

Rossijan koneen vaaratilanteen tarkasta luonteesta on toki kovin vaikeaa mennä sanomaan mitään. Julkisuuteen tulleen materiaalin perusteella matkustajat näyttävät poistuvan koneesta aivan normaaliin tapaan, ja taustalla kaksi oletettavasti kenttähenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä katselee kovan onnen moottorin sisään aika rauhallisen oloisesti.

Yleisemmällä tasolla on hyvä muistaa, että moottorin toimintahäiriö ei välttämättä ole ihan niin dramaattinen kuin miltä se näyttää, ja uutisiin moottoripaloista sekä -räjähdyksistä kannattaa suhtautua hieman skeptisesti.

Tiedotusvälineissä on nostettu esille myös koneen ikä, 12 vuotta. Siviilikoneelle se ei ole ikä eikä mikään: esimerkiksi jokaikinen Finnairin A319 on vanhempi kuin tämä Rossijan yksilö, mikä taas ei puolestaan mitenkään tarkoita, ettäkö Finnairin kalusto olisi vanhaa.

Toki aivan oikeitakin moottoripaloja sattuu, ja osa niistä on vielä sangen dramaattisia, kuten tässä British Airwaysin Boeing 777-200:n vaaratilanteessa vuodelta 2015. Kone on muuten sittemmin korjattu lentokuntoon.