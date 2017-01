Svenska Dagbladet: Vakavasti sairaita hoidettu kokeellisesti luvatta

Tukholman Karoliinisessa sairaalassa on paljastunut vakava hoitoskandaali, kertoo sanomalehti Svenska Dagbladet. Lehden mukaan sairaala hoiti lähes 70:tä vaikeasti sairasta potilasta kokeellisella hoidolla ilman siihen vaadittuja lupia vuosina 2011-2014.

Potilaista suuri osa on ollut lapsia. Hoito on perustunut istukoista viljeltyihin kantasoluihin, joita on annettu muun muassa selkäydinsiirtopotilaille vaikeiden komplikaatioiden jälkeen. Lehden mukaan hoito on voinut aiheuttaa potilaille veritulppia ja kasvaimia, ja potilaiden keho on voinut myös hylkiä kantasoluja.

- Potilaat on asetettu suureen vaaraan, emmekä voi sulkea pois mahdollisuutta, että osa heistä on kuollut ennenaikaisesti, kliinisen kantasolututkimuksen professori Katarina Le Blanc Karoliinisesta instituutista sanoo Svenska Dagbladetille.

Lehden mukaan potilaiden kuolleisuus on ollut suuri, mutta ei tiedetä, olisivatko potilaat kuolleet myös ilman kokeellista hoitoa. Sairaalan päälliköiden mukaan on vaikea selittää, miten hoitoja voitiin tehdä luvatta kolmen vuoden ajan.

Suomessa tapauksesta uutisoi ensin Yle.

Professori Le Blanc pitää tapausta vakavampana kuin sairaalassa vuonna 2010 paljastunutta, myös luvatonta tekohenkitorven käyttöä. Muovisen henkitorven kehittänyt italialaislääkäri Paolo Macchiarini käytti henkitorvea Ruotsissa kolmella potilaallaan, joista kaksi kuoli.

