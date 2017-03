Sveitsissä poliisi etsii yhä kahvila-ampujia

Sveitsissä poliisi etsii edelleen kahta miestä epäiltynä kahvilassa tapahtuneesta ampumisesta, jossa kuoli kaksi ihmistä. Lisäksi kolmas ihminen on kriittisessä tilassa.

Ampumisesta epäillään kahta miestä, jotka olivat poliisin mukaan saapuneet Baselin kaupungissa olevaan kahvilaan kello kahdeksan jälkeen paikallista aikaa eilisiltana. Miesten kerrotaan ampuneen useita laukauksia Cafe 56 -nimisessä kahvilassa.

Poliisi ei ole kertonut epäillyistä ja uhreista mitään tarkempia tietoja. Ampumisen motiivista ei ole myöskään tietoa. Silminnäkijät kertoivat epäiltyjen paenneen Baselin rautatieaseman suuntaan. Poliisi on pyytänyt yleisöltä vihjeitä illan surmiin liittyen.

"Kahvilalla aiemmin huono

Tapahtumapaikka on pieni kahvila, joka sijaitsee asuinlähiössä. Paikallinen asukas arvioi Basler Zeitung -lehdelle, että kahvilalla ei ole nykyisin huonoa mainetta. Vuosia sitten se oli kuitenkin hänen mukaansa tunnettu yhteyksistä huumemaailmaan.

Ampuma-aseilla tehdyt surmat ovat harvinaisia Sveitsissä. Asevelvollisuuden suorittaneet saavat Sveitsissä kuitenkin säilyttää aseitaan kotona. Tätä oikeutta on aika ajoin arvosteltu, kun palvelusaseita on väärinkäytetty. Sveitsin kahdeksalla miljoonalla asukkaalla on nykyisin noin kaksi miljoonaa asetta kodeissaan.

Tammikuussa sotilaspukuun sonnustautunut mies haavoitti ampumalla kahta poliisia Sveitsin koillisosassa, kun nämä olivat tekemässä kotietsintää epäillyn kannabisviljelmän vuoksi. Mies ampui lopulta itsensä pakomatkan päätteeksi.