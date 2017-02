Sveitsissä ehdotetaan kansalaisuuden hakuprosessin helpottamista

Sveitsiläiset äänestävät huomenna ehdotuksesta helpottaa maan kansalaisuuden hakemista. Tiukasti rajattu ja ehdollinen helpotus koskisi Sveitsissä syntyneitä maahanmuuttajien lastenlapsia. Nykyisin vain Sveitsin kansalaisten puolisoilla on oikeus normaalia sujuvampaan kansalaisuuden hakuprosessiin.

Sveitsin hallitus sekä suurin osa puolueista ja kansalaisista tukee muutosehdotusta maahanmuuttajien kolmannen polven kohtelun muuttamisesta. Normaalitahtia kansalaisuuden hakeminen ja saaminen kestää maassa vuosia.

Tiukasta rajauksesta huolimatta kansanäänestys on herättänyt Sveitsissä suuria tunteita. Helpotuksia vastaan kampanjoiva ryhmä on polkaissut käyntiin julistekampanjan, johon on kuvattu vain silmänsä paljastava hunnutettu musliminainen.

Muslimien maahanmuuton nostaminen kampanjateemaksi on sikäli outoa, että ehdotettuun kansalaisuusprosessin helpotukseen oikeutetuista vajaasta 25 000 ihmisestä yli puolet on naapurimaan Italian kansalaisia.

Kansallismielisen SVP-puolueen mukaan asetelma uhkaa kuitenkin muuttua.

- Kahden tai kolmen sukupolven kuluttua nämä kolmannen polven ulkomaalaiset tulevat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, Afrikan sarvesta, Syyriasta tai Afganistanista, kansanedustaja Jean-Luc Addor kirjoittaa puolueen nettisivulla AFP:n mukaan.