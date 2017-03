Suurlähetystön virkamies Lontoossa: "Westminsterin tilanne on kaoottinen"

Suomen Lontoon-suurlähetystön viestintäpäällikkö Pekka Isosomppi istuu paraikaa auton kyydissä Lontoossa.



– Westminsterin ympäristössä tilanne on hyvinkin kaoottinen, mutta Lontoo on hyvin suuri kaupunki, joten muualla kaupungissa elämä kulkee suurinpiirtein normaaleja uomiaan. Täällä on ruuhkaa, mutta se näyttää normaalilta iltapäiväruuhkalta, Isosomppi kertoo.



Parhaillaan suurlähetystön kriisiryhmä työskentelee aiemmin sovittujen kriisiprosessien mukaan.



– Seuraamme tiiviisti tilannetta, ja ykkösasiamme on selvittää suomalaisten mahdollinen osallisuus ja auttaa heitä eteenpäin.



Toistaiseksi suomalaisten mukanaoloa iskussa ei voida Isosompin mukaan sulkea pois. Lontoossa olevia suomalaisia hän kehottaa ilmoittamaan läheisilleen, että ovat kunnossa, ja tekemään matkustusilmoituksen osoitteessa matkustusilmoitus.fi.



– Silloin pystymme myös [tarvittaessa] välittämään viestiä näille suomalaisille, ja tiedämme heidän olinpaikkansa.