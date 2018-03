Suurlähettiläs: Brexit ei tarkoita, että Britannia luopuisi perusarvoistaan

Kyllähän EU tuo paljon muutakin kuin pelkän vapaakauppa-alueen, tosin EU:ta vaivaa sen tehottomuus. On paljon suunnitelmia ja sopimuksia, joita ei ole voitu pitää EU:n rikkonaisuuden vuoksi. Ei Saksa ja Ranskakaan ole pystynyt pitämään niitä sopimuksia, joita on sovittu. Schengen on yksi huono esimerkki tästä. EU laajeni liian nopeasti, jota täällä pohjolassa ihmeteltiin kovasti, miksi lähdettiin laajenemaan liian nopeasti. Ehkä isot EU maat halusivat "eturintaman" Venäjän ja EU:n välille näistä entisistä Itä-Euroopan maista. Pohjois-Euroopan unioni olisi ollut kaiken paras ratkaisu Suomen kannalta Euroopan vapaakauppa-alueen lisäksi. Pohjolan maiden arvot ja asenteet ovat paljolti samanlaiset verrattuna Euroopan pohjoisen ja etelän maihin.

EU on tällä hetkellä Brexitin myötä tienhaarassa. On mielenkiintoista nähdä tulevat EU linjaukset vaikka yhteisvastuusta. Miten halutaan niitä jakaa Brexitin myötä? Joitakin yhteisiä hankintoja voidaan ajatella, mutta ei mitään suurempaa. Vain bulkkitavarahankinnat on tehtävissä yhteisesti. Muuten kovin tekniset ja monimutkaiset hankinnat tulee ehdottomasti jättää jokaisen maan omiksi hankinnoiksi, muuten ne eivät valmistu ikinä. Tästä on erittäin hyviä esimerkkejä olemassa. Hankinnat voidaan kylläkin tehdä EU-sisämarkkinoilta, joka on EU:n linjaus. Paras EU on itsenäisten valtioiden liitto, joka ei puututa liiaksi nippeli ja jäsenmaiden asioihin kuten nykyisin on joidenkin asioiden kohdalla tehty.

Parempaa EU:ta tarvitaan, jos tällä tiellä halutaan jatkaa. On erittäin mielenkiintoista nähdä vaikka 10 vuoden jälkeen, että missä EU menee, kun on Brexit takana, ja on siten olemassa verrokkimaita, jotka ovat lähteneet EU:sta, että miten heillä menee ja jne.