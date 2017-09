Suu Kyin määrä avata suunsa rohingya-muslimien tilanteesta tv-puheessa

Myanmarin rauhannobelistin ja Myanmarin tosiasiallisen johtajan Aung San Suu Kyin on tänään määrä pitää tv-puhe rohingya-muslimien tilanteesta. Puhe on odotettu, sillä Suu Kyi on aiemmin vaiennut rohingya-väestön syvenevästä kriisistä. Hän on saanut vaikenemisestaan kansainvälistä kritiikkiä.

Rauhannobelistin edustaja kertoi aiemmin, että Suu Kyi aikoo puhua kansallisesta yhtenäisyydestä ja rauhasta.

Satojatuhansia rohingya-muslimeja on paennut Rakhinen osavaltiosta Myanmarista naapurimaahan Bangladeshiin väkivaltaisuuksien takia. YK on arvioinut, että Myanmarissa on käynnissä etninen puhdistus.