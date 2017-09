Suu Kyi puhuu vihdoin rohingya-muslimeista televisiossa

Myanmarin rauhannobelisti Aung San Suu Kyi aikoo puhua ensi viikolla ensi kertaa televisiossa Myanmarin rohingya-muslimien tilanteesta. Suu Kyin edustajan mukaan hän aikoo puhua kansallisesta yhtenäisyydestä ja rauhasta.

YK:n mukaan jo lähes 400 000 rohingya-muslimia on paennut viime kuussa kiihtynyttä väkivaltaa naapurimaahan Bangladeshiin. YK on arvioinut, että Myanmarissa on käynnissä etninen puhdistus.