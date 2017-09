Suomessa suunniteltu kiinalaismurtaja nimetään Lumilohikäärmeeksi – nyt Kiina tähyää suursatamaa Vienanmerellä

Ensimmäisen Kiinassa rakennetun jäänmurtajan nimeksi tulee Xuelong 2, eli Lumilohikäärme kakkonen, kertoo China Daily. Murtaja on suomalaisen Aker Arcticin suunnittelema ja sen rakentaminen aloitettiin Shanghaissa viime joulukuussa. Aluksen on määrä valmistua vuonna 2019.

Kiinalla on jo ennestään yksi jäänmurtaja, jota maa on pitänyt ahkerasti tutkimuskäytössä. Wikipedian mukaan Xuelong 1 rakennettiin 1990-luvun alkupuolella Ukrainassa jääoloihin sopivaksi rahtialukseksi, mutta muutettiin myöhemmin polaaritutkimukseen sopivaksi murtajaksi ja huoltoalukseksi Kiinassa. Alus on parhaillaan kotimatkalla lähes kolme kuukautta kestäneeltä arktiselta tutkimusmatkalta.

Arktisten meriteiden avautuminen kiinnostaa Kiinaa, sillä se tarjoaisi merkittävästi nykyisiä lyhyemmän ja nopeamman kuljetusreitin Aasiasta Eurooppaan.

Verkkolehti Independent Barents Observer kertoo, että kiinalaiset pohtivat parhaillaan osallistumista venäläishankkeeseen, jonka tarkoituksena on rakentaa uusi syvänmerensatama Arkangeliin Vienanjoen suistoon.

Kiinalaisinvestoijat ovat olleet mukana myös Belkomur-rautatien suunnitelmissa. Uusi rautatieyhteys kulkisi Uralin eteläosista Vienanmerelle ja yhdistäisi Siperian ja Uralin teollistuneet alueet nykyistä paremmin Arkangeliin suunniteltuun uuteen satamaan.