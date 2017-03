Suomen suurlähetystö Kabulissa kiinni hyökkäyksen vuoksi

Suomen suurlähetystö Kabulissa on pantu kiinni läheiseen sotilassairaalaan tehdyn hyökkäyksen vuoksi. Suomen Afganistanin-suurlähettilään Anne Meskasen mukaan lähetystö on niin sanotussa lockdown-tilassa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki henkilökunta on palannut rakennukseen eikä sieltä toistaiseksi poistuta. Työt sisällä lähetystössä jatkuvat normaaliin tapaan.

- Kyseessä on normaali varotoimi kaikissa alueen lähetystöissä, koska hyökkäys tapahtui näin lähellä, Meskanen sanoi STT:lle puhelimitse.

Suurlähettilään mukaan hyökkäys oli sikäli poikkeuksellinen, että se tapahtui niin lähellä suurlähetystöaluetta, vaikkakaan itse sairaala ei alueen sisällä ole.

Toistaiseksi mikään järjestö ei ole kertonut olevansa iskun takana, mutta äärijärjestö Taleban on tyypilliseen tapaansa kiihdyttänyt hyökkäyksiään kevään lähestyessä.

- Täällä vietetään uutta vuotta tuossa 20. päivän tietämillä, ja uskon, että silloin Taleban julistaa taistelukauden avatuksi. Tällaiset hyökkäykset eivät luonnollisestikaan lupaa hyvää tulevalle vuodelle. Jo viime vuosi oli vaikea, ja tästä on tulossa vielä vaikeampi, Meskanen ennakoi.

Hyökkääjät naamioituivat lääkäreiksi

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja 12 haavoittunut hyökkäyksessä. Sairaalan alueelta on kuulunut räjähdyksiä ja tulitusta.

Viranomaisten mukaan hyökkääjät olivat naamioituneet lääkäreiksi.

- Sardar Daud Khanin sairaalaan on hyökätty. Hyökkääjät ovat päässeet sisälle sairaalaan. Enempää tietoja miellä ei juuri nyt ole, sanoi puolustusministeriön edustaja Daulat Waziri.

- Hyökkääjät ovat sairaalassa. Rukoilkaa puolestamme, viestitti puolestaan sairaalan henkilökunnan jäsen Facebookissa.

Viikko sitten 16 ihmistä kuoli kahdessa Talebanin itsemurhaiskussa Afganistanissa.