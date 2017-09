Suomen suurlähetystö evakuoitiin Meksikon maanjäristyksen vuoksi - kuolonuhreja ainakin 220

Suomalaisuhreja ei ulkoministeriön mukaan ole toistaiseksi maanjäristyksen joukossa.

Suomen suurlähetystö evakuoitiin Meksikossa sattuneen maanjäristyksen vuoksi, ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan.

Ministeriön mukaan yli 400 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Meksikoon maanjäristyksen vuoksi. Suomalaisuhreja ei ministeriön mukaan kuitenkaan ole toistaiseksi tiedossa. Ministeriö on lähettänyt viestejä Meksikossa olevilla suomalaisille.

Ainakin 220 ihmistä on kuollut Meksikon pääkaupungin Méxicon eteläpuolella sattuneen maanjäristyksen vuoksi. Uutistoimisto Reutersin mukaan järistys vaati 55 kuolonuhria Morelosin osavaltiossa. Myös Méxicossa kuolonuhreja on aamun tietojen mukaan kirjattu 49. Maanjäristys vaati myös uhreja Pueblan osavaltiossa.

Maanjäristyksen voimakkuus oli magnitudiltaan 7.1.

Maanjäristys sattui yhdellä maailman tiheimmin asutuilla alueilla. Meksikon pääkaupungin metropolialueella asuu yli 20 miljoonaa ihmistä. Lukuisten uutislähteiden mukaan muun muassa yhdestä pääkaupungista romahtaneesta koulusta löytyi 22 ruumista, ja lukuisia oli keskiviikkona vielä kateissa.

Myös muualla maailmassa on reagoitu voimakkaan maanjäristyksen aiheuttamaan tuhoon surun osoituksin.

- Ajattelen naapureitamme Meksikossa ja kaikkia Meksikon-amerikkalaisia ystäviämme tänään, twiittasi muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama.

Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos.