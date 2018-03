Suomen suurlähettiläs kuuli Venäjän karkotuspäätöksestä henkilökohtaisesti – karkotettavan uudesta työstä päätetään pian

Kummallakin maalla useita toimipisteitä

Suomen edustuston päätoimipaikka Venäjällä on pääkaupunki Moskovassa, missä toimiva lähetystö jakautuu useisiin yksiköihin.

Lähetystöä johtaa suurlähettiläs Mikko Hautala.

Lisäksi Suomella on pääkonsulaatti Pietarissa sekä toimipisteet Murmanskissa ja Petroskoissa. Suomalaisia diplomaatteja on Venäjällä parikymmentä, minkä lisäksi diplomaattiuralla on vielä noin parikymmentä.

Venäjällä on Helsingissä toimivan suurlähetystönsä lisäksi pääkonsulaatti Turussa sekä konsulaatit Lappeenrannassa ja Maarianhaminassa. Diplomaattistatuksella olevia henkilöitä Venäjällä oli Suomessa 63 ennen, kuin Suomi ilmoitti yhden venäläisen karkotuksesta.