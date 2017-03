Suomen Nato-lähettiläs toivoo ratkaisua Turkin ja Itävallan kiistaan

Suomen Nato-suurlähettiläs Piritta Asunmaa toivoo pikaista ratkaisua Naton kumppanuusyhteistyötä haittaavaan Turkin ja Itävallan kiistaan.

- Tämä on tosi valitettavaa. Tällä on tietenkin vaikutuksia myös Suomen Nato-yhteistyöhön, Asunmaa sanoo STT:lle.

Saksalaisen Die Welt -lehden mukaan Suomi ja Ruotsi ovat kirjelmöineet vakavista seurauksista Naton pääsihteerille Jens Stoltenbergille. Lehden mukaan Suomen kirjeessä varoitetaan, että pitkittyessään tilanne johtaa yhteistoimintakyvyn heikkenemiseen ja vaikeuttaa osallistumista Nato-operaatioihin sekä Naton harjoituksiin.

- Emme kommentoi kirjeenvaihtoamme Naton pääsihteerin kanssa, Asunmaa sanoo lehtitiedoista.

Suurlähettilään mukaan Turkin ja Itävallan kiista vaikuttaa Natossa vuosittain kaikille kumppanimaille hyväksyttävään noin 1 600:n koulutus- ja harjoitustapahtuman luetteloon, joista Suomi on osallistunut 200-300:aan.

- Kyse on voinut olla yksittäisen virkamiehen osallistumisesta, Asunmaa selventää.

Varsinaiset sotaharjoitukset ovat asia erikseen ja niihin kiistalla ei ole vielä ollut vaikutusta, suurlähettiläs kertoo.

Sanasotaa jo kuukausia

Uutistoimisto AFP:n haastatteleman korkean Nato-lähteen mukaan sotilasliitto on kehottanut Turkkia ja Itävaltaa sopimaan pikaisesti kahdenvälisen kiistansa.

Itävalta on ollut Euroopassa kovasanaisimpia Turkin arvostelijoita ja sanasota maiden välillä on ollut käynnissä jo ainakin viime syksystä. Itävallan liittokansleri Christian Kern on tehnyt selväksi, ettei epädemokraattisella Turkilla ole asiaa EU:n jäseneksi ja että neuvottelut asiasta pitäisi lopettaa. Itävallan mukaan turkkilaispoliitikkoja pitäisi myös kieltää kampanjoimasta turkkilaisten parissa EU:n alueella.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu puolestaan varoitti jo joulukuussa Turkin ryhtyvän toimiin Itävaltaa vastaan ”kaikissa asioissa ja kaikilla tasoilla”.

Linkki juttuun