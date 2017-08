Suomen Marokon-suurlähettiläs: "Marokossa koetaan näköalattomuutta"

Viimeaikaisista väkivallanteoista Turussa ja Barcelonassa on epäiltynä Marokon kansalaisia. Suomen Marokon-suurlähettiläs Anne Vasara kertoi tänään suurlähettiläiden kokouksessa Helsingissä medialle, että on valitettavaa, että Marokko nousee tällä tavalla esiin.

– Se, että tekijät ovat marokkolaisia, ei millään tavalla leimaa Marokkoa tai marokkolaisia. Kyseessä on kansainvälinen terrorismi-ilmiö, joka ei liity yksittäisiin maihin, Vasara kertoi medialle.

Vasaran mukaan työttömyys on yksi syy, miksi nuoria miehiä lähtee pois Marokosta.

– Marokossa on suuri nuorisotyöttömyys. Siellä koetaan näköalattomuutta. Sieltä halutaan Eurooppaan, jossa koetaan olevan parempia mahdollisuuksia. Yksi tavoista on pyrkiä turvapaikanhakijaksi. Ymmärtääkseni marokkolaiset eivät kovin helposti saa turvapaikkaa, Vasara kertoo Lännen Medialle.

Hän muistuttaa, että Marokkoon myös tulee ihmisiä, etenkin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.

Koulutuksen heikko taso on Vasaran mukaan yksi keskeisimmistä kysymyksistä, jotka Marokon on ratkaistava.

– Se on suurta reformia edellyttävä asia ja iso ongelma Marokossa. Siihen liittyy vielä työttömyys ja se, että nuoret kokevat, että vaikka he kouluttautuvat johonkin, heillä ei ole tulevaisuutta. Koulutuksen taso ei vastaa sitä, mitä vaaditaan. Tämä on iso remontti, joka tulee viemään aikaa, mutta se on tehtävä, Vasara kertoi Lännen Medialle.

Vasaran mukaan viimeisten 20 vuoden aikana Marokon yhteiskunta on kuitenkin kehittynyt huimasti. Suurten infrahankkeiden lisäksi parannuksia on tehty myös sosiaalisektorille.

Vasara kertoo, että viimeisen vuoden aikana Marokon kehitystä on haitannut se, että hallituksen muodostuminen on vienyt kauan parlamenttivaalien jälkeen ja monet asiat eivät ole edenneet.

Vasara kertoo, että Pohjois-Marokon Rifin alueen viimeaikaisiin mielenosoituksiin liittyviä tapahtumia on syytä seurata. Siellä on osoitettu mieltä korruptiota vastaan ja työpaikkojen puolesta. Yle kertoi kesäkuussa, että Marokko on langettanut vankilatuomioita osalle mielenosoittajista.

– [Mielenosoitukset] liittyvät juuri näköalattomien ihmisten tyytymättömyyteen. Asiat kärjistyivät sillä alueella, koska oli luvattu, että asioita viedään eteenpäin ja uudistuksia tehdään, mutta näin ei ole tapahtunut, Vasara kertoo.