Suomalaistutkija: Israelin ja palestiinalaisten konflikti kiertää kehää, joka voi kehittyä sodaksi

Keskustelu samaa sukupuolta olevien parien vihkioikeudesta on ollut kovaa kuultavaa molemmilta laidoilta. Yhteisymmärrystä on vaikea löytää, kun lopulta kyse on Raamatun tulkinnasta, vakaumuksesta ja siitä, mikä on oikein, mikä väärin, kirjoittaa toimittaja Minna Akimo.