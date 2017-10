Suomalaisperhe odotti Ophelia-supermyrskyn saapumista Dubliniin

Maanantaiaamun ruuhkabussissa Dublinin nurkilla on poikkeuksellisesti vain kaksi ihmistä. Dublinista on tullut maanantaina aavekaupunki ja tunnelma sen mukainen.

Supermyrsky Ophelia on näinä tunteina rantautumassa Atlantilta Irlannin lounaisrannikolle. Dublinin seudulle sen arvioidaan saapuvan kolmelta Suomen aikaa. Hurrikaanista trooppiseksi myrkyksi muuttuneen Ophelian arvellaan olevan Irlannin voimakkain sitten vuoden 1961. Sen tuulten arvioidaan saavuttavan peräti 130 kilometrin tuntinopeuden.

Eilen punaisen eli korkeimman varoituksen aluetta laajennettiin etelän ja lännen kreivikunnista koskemaan koko maata.

Dublinin pohjoispuolella Malahidessa asuva Leena ja Juho-Pekka Rostin kuusihenkinen perhe on valmistautunut saapuvaan myrskyyn jo sunnuntaista lähtien.

- Eilen punaisen varoituksen laajennuttua koko maahan pomo soitti J-P:lle, ettei tule maanantaina töihin. Lapsilta koulut on peruttu.

Kymmenisen vuotta Irlannissa asunut tamperelainen Leena Rosti työskentelee paikallisessa Future Learning -kielikoulussa.

- Kielikoululaisten isäntäperheiden kanssa on sovittu, että pysyvät tämän päivän perheidensä luona. Madridista olisi tulossa tänään yksi ryhmä. Epätodennäköistä on, pääseekö kone laskeutumaan. Jos pääsee, on sovittu että odottavat kentällä.

Tavarat suojaan, kissat sisään

Kotipihalla Rostit ovat nostaneet tavarat suojaan ja kissat pidetään sisällä.

- Onneksi meillä on kaasuhella, että pääsemme kokkaamaan, jos sähköt katkeavat. Saa nähdä osuvatko myrsky ja vuorovesi samaan aikaan kuin muutama vuosi sitten. Silloin voi tulvia, rannikkokylässä asuva Rosti sanoo.

Koko maan koulujen ja opiskelupaikkojen sulkemisen lisäksi monet työpaikat ovat käskeneet työntekijöitään pysymään maanantaina kotona. Myös kreivikuntien palvelut kuten kirjastot ovat maanantaina suljettuina.

Lisäksi rautatieyhtiö Irish Rail on rajoittanut junavuorojensa nopeuksia ja perunut vuoroja länsireiteillä. Kansallinen bussiyhtiö Bus Eireann on perunut kaikki vuoronsa iltapäivään asti.

Dublin Bus ilmoitti aamuyhdeksältä keskeyttävänsä kaiken liikennöinnin aamukymmenen ja iltaseitsemän väliseksi ajaksi. Dublinin raitioliikenne lakkasi puoliltapäivin.

Kansallinen terveydenhuolto-organisaatio HSE ilmoitti peruvansa kaikki klinikka-ajanvaraukset maanantailta. Kauppaketju Dunnes sekä AIB- ja Bank of Ireland -pankit kertoivat pitävänsä kaikki Irlannin toimipisteensä kiinni koko maanantain. Myös Irlannin oikeuslaitoksen kaikki toimipisteet ovat myrskyn vuoksi suljettuina yhtä lukuun ottamatta.